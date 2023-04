El circo de Aispuro continúa

Jamás los exgobernadores han dado cuenta de sus crímenes, supuestamente porque jamás han sido demandados. De ahí que la risa nos ataque sin que tengamos ganas de rendirle culto al buen humor, cuando en los medios de comunicación, apareció una comedia muy mal montada, donde el protagonista de marras, es nada más y nada menos que José Rosas Aispuro Torres, quien de forma inédita aparecerá ante la justicia, por atentar contra la libertad de expresión.

Sin duda que este show cirquero cobra relevancia, porque por primera vez un ex gobernador es demandado por hechos de violación y amenazas intimidatorias, en las que de forma ilegal implicaba la fuerza pública del estado, la que sin duda conllevaba la consigna de inhibir las acciones del denunciante y por ende coartarle el derecho a la libre expresión.

Yo no dudo de la gravedad de dichos delitos; pero ¿Acaso serán éstos la punta de lanza para que en efecto dominó se denuncien los presuntos crímenes cometidos por el susodicho? ¿O es acaso un circo meramente mediático, que viene a poner punto final a todos sus excesos al ser citado y exhibido únicamente por agravios a la libertad de expresión?

Durango ha sido la tierra de los eventos cirqueros más espectaculares, porque aún no se olvida aquel que promoviera el ahora indiciado, cuando acusó de corrupto a otro ex gobernador y que éste fuera capaz de verse arropado por una infinidad de seguidores, seguramente agradecidos por algún favor recibido y fue tanto el impacto que causó, que fue suficiente para que Aispuro se retractara públicamente y de ahí su dicho pasara al diario de sus tantísimos ridículos.

En el discurso siempre dijo que era un hombre de palabra, pero en los hechos demostró todo lo contrario y abundan las evidencias, cunado los maestros lo presionaban a que cumpliera compromisos pactados y sin ningún rubor se echaba para atrás, actitud poco viril, que a los cuestionados líderes de la Sección 44 les causaba pena ajena y nos les quedaba de otra, más que replicar su ejemplo para salir del paso con sus representados.

En fin, es tan larga la lista de las rajonerías que sería imposible mencionarlas y lo mismo pasaría con su agenda de mentiras, que solían salir de las oficinas de Comunicación Social del Gobierno del Estado, suscritas por las aviesas intenciones de la titular, quien aliada con los abundantes aduladores, hicieron naufragar desde un principio la premisa de la verdad, ocultándola para favorecer las anomalías de la herencia corrompida, ejemplo que no desperdiciaron.

El quid del asunto es que el propio ex gobernador se convirtió en el pasivo central de su gobierno, por sus propias acciones: conflictos de interés, opacidad, impunidad, corrupción, incapacidad política y lo más reciente la ocupación de ostentosas residencias y no son versiones ni rumores, sino pruebas en la mano de todos los duranguenses y que están a la vista de todos y que ahora tratan de opacar y distraer con la “amenaza contra la libertad de expresión” donde al demandante le han sobrado arrestos. ¡Por favor!

De esta suerte no hay más delito que perseguir y lo demás es complot o red para que el ex gobernador se encuentre con las peores calificaciones en todos los rubros. Me queda claro que ese modus operandi está en su propia naturaleza y no puede ir contra sí misma. De ahí que no es un asunto personal de empatía o antipatía, sino de actos que integran una serie continuada en el tiempo que han convertido al ex gobernador, en un foco de atención mediática recurrente, toda vez que sus acciones se superan una a la otra en una suerte de concurso, donde se ocultan los delitos graves y se exhiben los que no lo son.

Cuando creíamos que ya habíamos visto todo el circo mediático de Aispuro, nos sorprende ahora con algo más burdo y absurdo, al ser citado por el Centro de Justicia Penal Federal, por haber incurrido en amenazas y la insinuación del uso ilegal de la fuerza pública, trama perfecta de un guión espectacular, donde no nos queda más que reconocer la capacidad retórica y sofista de quienes lo montaron, no para enjuiciar al susodicho, sino para burlarse de la inteligencia de los ciudadanos.