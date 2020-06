El Congreso del Estado convertido en una granja

En días pasados me quedé con los ojos cuadrados, ante los desfiguros que protagonizaron nuestros bien ponderados y respetados representantes populares, donde la falta de palabra fuera la gota que derramara el vaso y la razón para que un diputado del PAN, convirtiera aquello en una granja muy publicitada, que al creador le diera el pase a Televisa en calidad de “Perla Negra” por poner en manos de la diputada Sandra Amaya, una cartera de huevos, obviamente escogidos para la ocasión.

Sin duda que la metáfora le dio fama nacional al diputado, y aunque su creatividad la hayan aplaudido sus cuates de bancada, la salva de aplausos no iba a ser suficiente para detener la ofensa a la opinión pública, mucho menos a la destinataria, ya que dicha ofrenda representaba el implícito de la carencia que ella padece y de lo que se dice sobrado el legislador.

Sin embargo, no hace falta echarle tanta ciencia, para que el sentido común nos diga que aquellos que presumen lo que padecen, cualquier basurero basta para exhibirse.

Ante tan desafortunado espectáculo, me había hecho a la idea de no darle importancia, mucho menos perder mi tiempo en un acontecimiento que rayara en lo trivial y lo grotesco. Pero me enojé y cambié de opinión cuando el diputado aseguró que “había sido un acto que se había mal interpretado y que jamás había sido su intención ofender a la diputada”

Desde luego que el diputado en eso no reparó, cuando portaba la cartera de huevos en la mano y con la voz a cuello suelto, habló fuerte para que se escuchara lejos y a nadie le quedara duda, que hacía gala de los tamaños que dice portar, pero se le cayeron cuando en la disculpa pública que dio, eludió cobardemente la responsabilidad y no tuvo ningún empacho en endilgársela a quien la había mal interpretado.

Con esa forma tan ruin de querer arreglar las cosas, creo que resultó peor el remedio que la enfermedad, porque aunque nos quiera ver la cara, se supone que dicho evento de ofender a la diputada estaba planeado, porque aparecer con la cartera de huevos en pleno Congreso, no era simple casualidad, que oportunamente se le presentara para ofenderla en el momento preciso.

Los panistas son duros cuando atacan, pero cuando les responden se les afloja la piel; son valientes cuando disparan, pero cobardes cuando los desarman; son fuertes cuando golpean, pero delicados cuando les pegan; se dicen democráticos cuando insultan, pero autoritarios y mentirosos cuando hipócritamente intentan reconocer.

La miseria siempre conduce al traspié y se aprovecha cualquier coyuntura para abatirse en la pequeñez de la grandeza que dicen portar. De ahí que el Congreso haya sido el aparador perfecto para lucir una malformación congénita, que sirviera para humillar a una dama, la que no respondió el agravio, quizás por respeto a ella misma y consideración hacia la insensatez misógina.

La emblemática cartera de huevos no iba encaminada a cortejar el buen gusto de la señora, para que reconsiderara el cumplimiento a su palabra. Iba con toda la saña para denostar y herir la integridad y dignidad de la diputada Amaya, quien ante la andanada de yemas, no perdió la serenidad, sin duda atenida a la sentencia: “Todo lo que resiste apoya”, ya que ante la opinión pública quedó como la víctima; mientras el espléndido repartidor de huevos, en su afán de demostrar su superioridad en ese símbolo de hombría, sólo exhibió su inferioridad real.

Hay que reconocer que este diputado ahora de marras, siempre se había conducido con mesura y propiedad, pero bastó y sobró que alguien cambiara de opinión, para que diera al traste con sus cualidades y se transformara en el más temible y poderoso golpeador simbólico de mujeres, donde no se midió en exhibir una cartera de huevos, de los cuales presumió tener bastantes, y de los que compartió ordinaria y soezmente con la diputada, quien fuera la inspiración de tan tremenda y vulgar metáfora.

Romper un acuerdo fue la puntilla que hirió de muerte el ego del diputado, cosa que lo sacó de sus casillas y en una acción de mera cobardía, se creció y arremetió contra su víctima, reclamándole el incumplimiento.

De ahí que su encono subiera de tono contra el cambio de opinión, lo que obviamente no estaba dispuesto a respetar y de ahí se agarró para exhibir a la señora y ponerla en entredicho ante la opinión pública, la que en todo momento dio testimonio de la veintena de ejemplares que puso en su curul, como símbolo de lo que carecía, implicando dicha grosería a la vez, lo que abundaba en el haber del obsequiador.

Qué pena, que los ciudadanos gastemos tanta lana, para sostener un poder del que sus beneficiarios han hecho un muladar, donde las pasiones son el tema a debatir y los bajos instintos a votarse, bajo la agenda de la línea trazada y aquel que se retracte será prospecto a la estigmatización granjera: ¡le faltaron!

Qué pena, que el recinto legislativo lo conviertan en un centro de léperos, donde las formas están sujetas a los intereses bastardos de las personas o de grupo, y hay de aquellos que generen incomodidad o hagan ruido al sueño del patrón, se les lincha y se les rebaja a las majaderías más oprobiosas.

Nos queda claro que con ese tipo de acciones, el diputado se vuelve colaborador de las redes de misoginia que dice combatir. Sin duda que su actitud machista es una propuesta para mantener el horror, escalar la violencia a zonas aún intocadas y permitir el desprestigio de la mujer que encarna la reserva moral. Con ello el mensaje que envía el legislador, no es el de la igualdad de género, sino el del sometimiento, bajo la superioridad ciega y misógina.

Con esas acciones circenses, queda claro que la Cámara de Diputados no fue establecida para representar a personas como usted y yo. Fue erigida para asegurar la rotación de élites partidistas y exigir las canonjías que en dinero o en especie les corresponden. De ahí los contubernios y arreglijos obscenos a que se atienen los partidos chiquillos, para llegar a la máxima representación de la cámara y desde ahí urdir toda clase de maniobras para complacer al jefe.

Y allí están todos los partidos con sus bancadas repletas de incondicionales y familiares e incluso personajes muy cuestionados por sus antecedentes y a quienes obviamente no les preocupa la representatividad, sino la rebatiña por el poder. No impera la calidad, sino la obsesión por conseguir el puesto y los privilegios que entraña. Por eso, ahora ante la aspiración fallida de un panista, nos impacta al ver que su frustración lo ha motivado a convertir el congreso en una granja avícola, donde los huevos no se venden, sino se regalan.