El Covid-19 como factor político

Por increíble que parezca, a estas alturas de la pandemia podemos decir que la Covid-19 se convertirá en un factor político que incidirá en el proceso electoral del año entrante; sin duda será determinante para inclinar el sentido del voto en tal o cual sentido.

Y es que dentro de los 95 millones de electores que podrán participar en la próxima comalada que renovará los más de 21 mil cargos de elección popular existen familiares de persona que perdieron la vida por Covid, al momento de escribir la presente reflexión se contabilizaban 1’175, 850. Muchos de estos familiares culpan al gobierno por los decesos y los castigarán al momento de estar en la mampara.

Las afectaciones económicas han sido cuantiosas, hay sectores productivos que han sido brutalmente golpeados, también culpan al gobierno por la falta de apoyos y estrategias eficientes que hubieren impedido el cierre de miles de negocios, sobre todo del sector informal.

En los esfuerzos de los gobiernos por limitar la movilidad y frenar los contagios hemos visto el disgusto y descontento de un sector de la población irresponsable que se niega a acatar las medidas sanitarias, seguramente también pasará la factura el día de la jornada electoral.

Para un sector de la ciudadanía no ha pasado desapercibido que muchos políticos solamente han intervenido en la retórica y no en los hechos, no han querido asumir el costo que podría tener el legislar de verdad para establecer medidas sanitarias que puedan imponerse coactivamente.

Ya dependerá de la habilidad de los políticos para desmarcarse o sacar raja de la pandemia al momento del discurso, muchos son expertos en el arte de la retórica.