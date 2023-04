Los apenas veinte minutos que tardamos en llegar desde Los Remedios hasta El Pueblito, nos recordaron que “siempre hay tiempo para buenas conversaciones”.

La curiosa silueta en madera sentada de perfil atrajo nuestra atención desde que habíamos llegado. -“Es el Cristo harto”, comentó su autor, nada menos que nuestro anfitrión y viejo amigo (que no es lo mismo que amigo viejo). Me acerqué a la obra para ver los detalles. -“Se está quitando el último clavo”, añadió. - ¿Por qué está harto?, le pregunté. -“Está harto de que no lo comprendamos”.

Es verdad, los evangelios nos muestran que Jesús fue incomprendido no sólo por sus detractores, sino también por la gente que había recibido los beneficios de sus milagros, esto sin contar sus discípulos: “«Salvó a otros —se mofaban—, ¡pero no puede salvarse a sí mismo! Con que es el Rey de Israel, ¿no? ¡Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él! Confió en Dios, entonces, ¡que Dios lo rescate ahora si lo quiere! Pues dijo: “Soy el Hijo de Dios”».”(Mateo 27:42-43, 46 NTV). Lo que me hizo ruido fue lo de “harto”. ¿Está realmente cansado y fastidiado de nosotros que no lo comprendemos?

Otro buen amigo que me acompañó nos ayudó: - ¿Conocen la letra de la canción de Serrat?: “Dijo una voz popular: ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno?... ¡Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar, ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar!

El poeta español nos ayudó a entender: No queremos al Jesús clavado, sino al que anduvo en el mar, al “milagroso”, al de lo espectacular. Porque el que cuelga del madero nos incomoda, nos escandaliza con su “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”.¿Por qué nos sigue amando después que lo escupimos, nos burlamos, lo insultamos? No es el Cristo harto de nuestra incomprensión, sino nosotros “hartos” de Su amor.

