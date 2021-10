El dato que se tiene es para demostrarse

En la actualidad para cualquier excusa, y más que nada por broma e imitación, se procede contestar: - “Yo tengo otros datos”. La palabra dato proviene del latín “Datum” y se traduce como “lo que se da”. De tal manera que los datos son la recopilación de información la cual puede ser deducible de una investigación o un hecho.

Según el académico de la universidad de Sevilla Javier Gil Flores, los datos son la información extraída de la realidad que se tiene registrada en algún soporte físico o simbólico que implica una elaboración conceptual y además se puede expresar a través de una forma de lenguaje.

Es procedente entonces que, se tengan ciertos elementos como una elaboración conceptual, un contenido informativo, un registro de algún soporte físico, y una expresión de los mismos en alguna forma evidente.

Al llevar a cabo una investigación, la recopilación de datos es necesaria para la obtención de información relevante para poder generar una hipótesis o para apoyar los argumentos expuestos mediante el análisis de datos.

Para ello es necesaria su exhibición y saber cuáles son los datos con los que se cuenta. Si deseo expresar mis datos personales, lo puedo iniciar con mi credencial de votar, pero para ello necesito presentarla físicamente, en donde se pueden señalar desde mi nombre completo (aunque sin acentos), tal vez mi domicilio, fecha de nacimiento, mi clave única de registro de población, etc..

Pero, como lo indiqué, necesito su exhibición para evidenciar que mis datos son los que se presentan en la credencial indicada, de la misma manera, quien tenga otros datos, necesita mostrarlos para poder convencer a cuáles son y en qué ha basado su señalamiento.

En política se habla mucho que, debe la “transparencia”, que se refiere a la honestidad, ética y responsabilidad que deben tener los gobiernos y los entes públicos a fin de dar a conocer a los ciudadanos cuáles son las gestiones y actividades en las que se realizan inversiones económicas de importancia social.

Esta transparencia también repercute en la ética, que son los valores universales que las personas compartimos, sea cual sea nuestra creencia religiosa, nacionalidad, profesión, etc.; esos valores universales ayudan a las sociedades a vivir en armonía, entre estos aspectos destaca la justicia, la libertad, la paz, la igualdad, la solidaridad, etcétera. Son aspectos que dotan de dignidad a las personas. Cuando la ética se aplica y pone en práctica en el servicio público se denomina ética pública.

Pero si gobernando un país, indico que tengo otros datos y no los demuestro, estoy faltando a la transparencia que se pregona habrá en un gobierno y al no cumplir con la ética que representa los valores universales de la persona, se está contribuyendo a que en el ambiente social no exista ni justicia, ni libertad, ni paz, ni igualdad, ni solidaridad entre otras cualidades que se pierden por la falta de ética; valiendo la pena señalar y como un dato plenamente firme, que quien manifiesta tener otros datos y no los muestra y no los demuestra es un gran mentiroso.