El dinero, temas más que la imagen

Las plataformas y aplicaciones de Internet le añaden al recuento político electoral más elementos a considerar. En la información instantánea en teléfonos celulares hay una marabunta de encuestadoras, casi todas con grabadoras, las hay de viva voz y de algún crédito profesional.

Si en encuestas de investigación en ciencia social para corroborar o no, las hipótesis que ofrecen respuestas provisionales, con entrevistadores instruidos, mejor que varios reporteros políticos, el error de sesgo en de un 4% promedio, imaginemos las que hacen tanta empresa a pedido y acomodo de candidatos.

Oficios de personas sin la preparación sociología necesaria para distinguir los factores que inclinan el voto: Ingreso, escolaridad, edad, sexo, afinidad ideológica y partidismo. Así se puede configurar sus demandas o necesidades, y que derechos y valores sienten agredidos.

Dick Morris en su libro, Vote.Com, señala que una campaña electoral es una oportunidad de hacer crecer intelectualmente al electorado, con ideas y mensajes sobre problemas comunes. La información puede producir des-inhibición y exigencia en el electorado que junto a sus problemas hacen que los votantes prefieran debates.

Con tesis clásicas comprobamos aquí y en china, que el lenguaje enseña varias funciones cerebrales, desde la memoria, retentiva, habilidad, imaginación etc. Repetimos con Carlos Marx: El lenguaje es la expresión concreta de la realidad. Es la influencia directa de su circunstancia.

Barack Obama venció a los republicanos muy nacionalistas después del ataque a las torres gemelas con un discurso, sencillo, objetivo y concreto. Hace dos años George Sanders, con ideas de social democracia aplicables al capitalismo avanzado después de haberse definido como socialista obtuvo más de diez millones de votos en los jóvenes con ideas de ingreso igualitario fiscalizar mas a los ricos. Gabriel Boric, acaba de triunfar ampliamente en Chile con un discurso, de lenguaje preciso, sencillo, objetivo y valiente.

A propósito Giovanni Sartori, en el prefacio de su “Introducción a la lógica de la investigación en ciencias sociales”, establece: La mente no piensa en lo que no existe, la semántica vincula los conceptos con los objetos, esta relación y el lenguaje entre los humanos es la fuente del Homo Sapiens, piedra angular de la evolución de la especie. Luego recomienda, los idiomas occidentales son ricos en conceptos y sinónimos, su lenguaje como expresión concreta refleja su capacidad, influencia y comprensión de su circunstancia. Haga el esfuerzo de ordenar y seccionar las palabras adecuadas en su mente para pensar y expresarse, y realizará un buen ejercicio para elaborar sus ideas, y ejercitarse mentalmente.

López Obrador se dirige a clases populares con lenguaje muy sencillo, directivo y desafiante a formalidades y simulaciones, lo entienden o lo intuyen. Ahora con la debilidad de partidos, incluso Morena en muchos aspectos, los candidatos deben de elevarse sobre sus partidos, con sus ideas de desarrollo, y claro si el lenguaje va acompañado de imagen, visualización y sencillez no actuada, conectará mejor al candidato con el electorado. Los anuncios políticos, la propaganda, deben ser factuales y realistas. Los ataques deben ser de impacto y credibilidad. Como dice Maquiavelo: Asegúrese el príncipe que sus castigos sean efectivos. O de otro giro, lo que no tambalea fortalece. Y en una guerra de publicidad, de rumores, chismes y pocas ideas debe de observarse para que no se reviertan lo escrito por Sun Tzu en el arte de la guerra; Ni un paso es falso y ningún movimiento en vano.

Que hay campañas pobres y grises, si, no hay de otra. En la otra semana haremos un resumen sencillo de aciertos y debilidades de los candidatos, porque partidos y propuestas no se distinguen bien, las corrientes políticas y grupos de interés sí.

