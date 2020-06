El efecto Salum

El pasado martes 16 de junio el presidente municipal de la capital del Estado, Jorge Salum del Palacio, tuvo un inconveniente de salud y fue hospitalizado; contrario a las versiones que circularon en el sentido de que estaba grave. El alcalde, a través de un video que circuló en medios y redes sociales, dejó en claro que se encuentra estable, esta semana debe reincorporarse a sus labores cotidianas.

Al margen de la natural preocupación de familiares y amigos (de la cual no hablaremos por respeto a la parte privada de la vida del alcalde), el nerviosismo debió extenderse como reguero de pólvora por todo el bulevar Felipe Pescador, hasta llegar a la sede del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Salum representa en este momento el factor de cohesión de los azules, además, es el candidato más fuerte que tienen para suceder al inquilino del Centro de Convenciones Bicentenario (CCB).

Las afirmaciones anteriores encuentran un sólido asidero en dos hechos incuestionables: Primero, Salum ha sabido darle cause en su gobierno a las distintas fuerzas que conforman el PAN; y segundo, su trabajo al frente del Ayuntamiento, aunado a su personalidad franca y sencilla, lo hacen ser la mejor opción para ser candidato a la gubernatura del Estado en el no tan lejano 2022.

Pero vayamos despacio y por partes: Jorge Salum ganó la elección municipal en 2019 de forma contundente, obtuvo 73 mil 295 votos, lo que representó el 36.35% de la votación válida emitida, muy por arriba de José Ramón Enríquez Herrera, quien por esos tiempos usaba chaleco de color naranja, luego de haber guardado el azul junto al rojo; el galeno multicolor apenas logró 51 mil 897 votos, esto es, el 25.74% de la votación válida emitida. La diferencia de 21 mil 398 votos es lo que hace adjetivar de contundente la victoria de Salum, representó casi 11 puntos porcentuales.

De la lectura de estos números se puede colegir que el capital político que tiene Jorge Salum no es para nada desdeñable, y más si consideramos que al frente del Ayuntamiento se ha incrementado gracias a que ha trabajado con esmero y capacidad, a pesar de lo revuelto que le dejaron las cosas, tanto en lo financiero como en lo administrativo, pero sobre todo, en el tema de las inercias.

Las formas de “administrar” el gobierno municipal en el pasado trienio provocó se crearan muy malos hábitos en muchas personas, así que ahora que se hacen de forma correcta causa escozor, lo que a su vez genera que esos mal acostumbrados salgan a medios y redes sociales a lanzar vituperios y calumnias.

Efectivamente, José Ramón Enríquez tiene muy clara la máxima demagógica de que un gobernante que quiere ser popular a todo y a todos les debe decir que sí, sin importar si esa concesión transgrede el marco normativo o si resulta inconveniente para las ya de por si exiguas finanzas públicas.

El oftalmólogo estadista en su transitar por la alcaldía recurrió a la vieja costumbre de comprar voluntades, aunque al final a muchos los dejó peor de cómo estaban, lo cual no es de sorprenderse, es una especie de constante en el actuar del buen Joserra, de ello pueden dar buena cuenta los priisas, los panistas, los perredistas, los de Movimiento Ciudadano y muy pronto los morenistas.

Pero regresemos al tema central. En la conformación del gabinete, Salum del Palacio logró conjugar a las principales fuerzas representativas al interior del PAN, incluso le dio espacio a aquellos que en un momento de debilidad fueron tentados por Enríquez a traicionar su militancia a cambio de la luna y las estrellas de color naranja. Con esta estrategia de inclusión se limaron algunas asperezas y las cosas caminan sin mayores complicaciones entre los azules.

Me parece que Acción Nacional tienen claro que si no ocurre nada raro de aquí a 2022 Jorge Salum será su candidato, es un panista de cepa que ha hecho buenas relaciones con los otros grupos al interior del partido y no es mal visto por el sector empresarial, amén de la estimación que le dispensa buena parte de la ciudadanía, los números así lo dicen.

Así pues, el efecto Salum puede, si lo cobijan quienes deben cobijarlo, hacer que el CCB repita en el color azul de su fachada.