¿El Festival Revueltas, en veremos?

El pasado viernes la directora de Cultura del Estado, Socorro Soto Alanís, declaró a los medios que el Festival Internacional Revueltas “está en veremos”. La palabra veremos significa que hay una posibilidad de realizar el Festival. Nada más alejado de la realidad. En primer lugar, la comunidad cultural y la sociedad, con la pena, pero no se chupan el dedo. Como dice el corrido, si esta carrera la pierdo, no vuelvo a ser corredor. Les podemos asegurar que este año no habrá Festival Revueltas, porque en política cultural tampoco hay milagros.

Las declaraciones de la directora del ICED resultan irresponsables y frívolas. Ella sabe muy bien, que el Festival Cultural Revueltas se prepara desde el mes de febrero para asegurar a las artistas y los artistas anclas del Revueltas, y deben estar firmados desde el mes de junio. En pasadas ediciones del Festival, recién terminaba la FENADU los organizadores anunciaban con bombos y platillos las figuras que veríamos los primeros días del mes de octubre. A la directora del ICED la pandemia le cayó como anillo al dedo, porque los festivales que ha organizado son los peores de la historia. Y ya sabemos que el sol no se puede tapar con un dedo ni al Festival con la frase: “soy la guerrillera de la cultura”.

Como dijo el poeta: “para muestra basta un botón, los demás a la camisa”. Hace poco más de dos meses, la directora del Festival Internacional Cervantino, que se celebraría el mes de octubre en Guanajuato, declaró que se cancelaba, y por tal motivo habría un festival virtual con duración de una semana. ¿Si la directora del Cervantino hubiera dicho ayer que el festival estaría en “veremos”, que hubiéramos pensado de ella? Mínimo que fue una grave irresponsabilidad de su parte, porque sabemos que termina el Festival Cervantino hoy y al día siguiente comienza la organización de la edición del próximo año. Lo mismo sucedió con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. También hace más de dos meses los organizadores anunciaron su cancelación, y no esperaron al mes de noviembre para decir, que la feria del libro “está en veremos”.

El Revueltas es también una oportunidad para pasar a la historia. Lo mismo es con el ICED. Dicen que el mejor director de cultura que hemos tenido es Luis Ángel Martínez Diez, gracias a su estilo y a que nunca cayó en las trampas de la burocracia cultural; no se sentía “divo” y jamás perdió el piso. Rubén Ontiveros hizo mejor papel que Juan Antonio de la Riva y la mujer que canta como los ángeles, Corín Martínez. Socorro Soto Alanís podrá sentirse orgullosa porque prometió “una revolución cultural”; le quedan dos años, todavía tiene tiempo, y si no pudo llevar una revolución al Instituto, de perdido una revuelta cultural. En lo que sí estamos de acuerdo con la directora es en que los 20 millones que cuesta el Festival, sean destinados a insumos de salud para atender a los duranguenses en esta pandemia.

