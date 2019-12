EL FILÓSOFO DE GÜÉMEZ

Fin de año

Ramón Durón Ruiz (†)

Cuando el almanaque está a punto de finalizar un año más, es propicia la ocasión para que el viejo Filósofo, con palabras de todos y de siempre, haga una reflexión en voz alta especialmente para ti, con este abecedario:

Ama a tu prójimo como a ti mismo, conéctate con la vida amigablemente, piensa positivo. Aprende a abrir tus sentidos a la conciencia del amor. Bien merecido tienes este 2020, date la oportunidad de ser feliz.

Cuando eres capaz de dar con afecto, tu alma queda lista para recibir lo mejor. Cuídate del perverso, pero sobre todo de aquellos que no tienen nada que perder. Contempla el alba por lo menos una vez al año. Y cuando el tiempo llegue… busca envejecer saludablemente.

Deja ya de quejarte, de sentirte víctima, disfruta lo que eres y lo que tienes. Abre tu corazón para recibir el mensaje de fe y esperanza que la vida tiene para ti. Dos almas no se encuentran por casualidad.

El entusiasmo te salva del infortunio; el amor, la alegría, un amigo, una sonrisa y el milagro de la salud, siempre serán una buena nueva. El poder está en ti, en la medida en que aprendas a amarte… te amaran.

Felicidad, un abrazo, una sonrisa, una palabra de aliento, saber que formas parte del milagro de la vida, el buen sentido del humor y el amor incondicional son siete regalos fundamentales para bien iniciar el año.

Goza cada momento de tu existencia, porque de eso se compone la vida… de momentos.

Has que el amor y el humor, sean el alfa y el omega de tu vida. No aplaces tus tareas, haz lo que sea necesario en el momento preciso.

Interactúa amablemente con todos, di siempre “por favor” y “muchas gracias”.

Jamás pierdas la sensibilidad ni el sentido de servir al prójimo… ahí está la fuerza de tu trascendencia.

Karma es que aprendas que lo que das recibes… pero multiplicado; no pierdas el propósito para el que fuiste creado y descubre placer en lo elemental: Amar, comer, respirar, caminar, saborear, tocar, ver, oír.

La naturaleza de tu vida está en fluir con el amor. Hoy en vez de criticar… elogia a las personas. Lo igual atrae a lo igual, lo negativo a lo negativo, lo positivo a lo positivo, tú siempre piensa en positivo.

Llegaste a esta vida completo “la media naranja” es una expresión que proviene de un mito de Aristófanes. Tú eres un ser completo y perfecto, has tuya la magia de saber escuchar con el corazón.

Merece, “triunfa, quien cancela el instinto natural de ir a favor de lo negativo”.

No dejes pasar una oportunidad, ni te impongas límites. No hay matrimonio, ni trabajo perfecto, lo hay sí, saludables, saludables significa no la ausencia de problemas sino que tengas la inteligencia, el amor y la habilidad de aprender a manejarlos. No hay crisis que aguante 12 horas de trabajo fecundo.

Oye a la gente con atención y respeto, es un verdadero arte de excelencia.

Pon orden en tu vida, en este 2020 date permiso de… participar con alegría en la fiesta de la vida.

Quien sabe ser agradecido y humilde, libera su alma del ego que tanto daña su ser.

Recuerda que para multiplicar tus bienes y el dinero: Gózalos, disfrútalos, siéntete en armonía con ellos.

Sabio es quien elige siempre hacer el bien, estar de buenas y salir de su zona cómoda.

Todos los tiempos, pasado, futuro y presente están a tu disposición llénalos de amor y hazlos tuyos. Hoy crea el hábito de buscar lo positivo en cada paso, tu vida pasará a dimensiones superiores.

Únete en amor con la fuente del universo y cuando vayan mal las cosas, “como a veces suelen ir”… no vayas con ellas.

Vive en armonía con tus semejantes, no prives a nadie de la esperanza de que lo que viene es mejor, “puede ser lo único que una persona posea.”

Y nunca olvides que desde el principio de los tiempos, todo se fundamente en el poder del amor, “tus pensamientos pertenecen al amor. Después todo el amor pertenece a tus pensamientos.”

Zarpa al mar de la vida decidiendo ir mar adentro, lleno de entusiasmo, fe, coraje, con una elevada autoestima, una buena dosis de alegría y de buen humor.

El viejo Filósofo desea que en este 2020 no auto sabotees las oportunidades para crecer, triunfar… ¡y ser feliz! ¡Feliz Año 2020!

