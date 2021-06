El filósofo de Güemez

Llega a Güémez un carro de lujo, manejado por una rubia escultural, se para en la plaza, en el mismo lugar en el que el Filósofo fascina el alma de sus amigos con su sana alegría.

La güera baja el vidrio del carro y dirigiéndose a uno de ellos le dice: -¡Hey! tú, ven conmigo y sube al carro. Todos vuelven sus miradas llenos de envidia hacia el Manolo, el gallego avecina’o en el pueblo:

-¡Órale Manolo!, ¡Es a ti al que llama! -¿A mí me hablas? Pregunta incrédulo el joven gallego de cuerpo musculoso por el trabajo. -¡Sí!, es a ti papacito, ven súbete.

El Manolo se sube en el asiento del copiloto, al mismo tiempo que el carro sale a gran velocidad. Una hora después el Manolo regresa solo, manejando el lujoso carro:

-¿Qué pasó Manolo? –Intrigados preguntan todos. -Joder macho, que llegamos al río Corona y que la güera se baja, joder pues yo que me bajo, que se desviste bailando voluptuosamente tirando al suelo su ropa sensual, su reloj, sus collar, todos eran de lujo, que después se tira al zacate y llena de una pasión irrefrenable que me dice: -Toma lo que más te guste. -¡Y que tomo el carro! -Joder Manolo, dice su hermano Germín, tú sí que eres muy sabio, que pa’ que queréis su ropa… ¡si no tenemos hermanas!

La moraleja es formidable, la vida tan hermosa como bella, cada nuevo amanecer te regala lo mejor del universo, es tu libre albedrío, mismo que te lleva a escoger cada porción del cosmos que quieres para ti.

Es tu elección personal, elegir entre la adicción humana de vivir hablando de tus dolores o regocijarte del racimo de bendiciones que DIOS tiene a tu disposición.

Sabiamente afirmaba: “Recordad que el secreto de la felicidad está en la libertad, y el secreto de la libertad, en el coraje” decídete a hacer de tu vida una obra maestra que amorosamente cautive los sentidos.

Hoy fluye armónicamente con el río de la vida y deja de preocuparte; aprendiendo de la sabiduría de los abuelos el viejo Filósofo dice: “Preocuparte por cosas triviales o pendejadas es como moverte en una mecedora, te mueves de un lado para otro…pero no llegas a ninguna parte”.