El fracaso de PRI/PAN/PRD y el avance de MC

Faltan datos todavía para afirmar quienes serán los ganadores, en parte porque las encuestas son nacionales, y las campañas apenas están empezando, como en Nuevo León, donde la segura ganadora que era Clara Luz Flores, en poco tiempo bajó del primer lugar al tercero, subiendo el PRI al primero y Movimiento Ciudadano al segundo, estando MORENA con Clara en el tercer lugar y el PAN en el cuarto.

Finalmente y a pesar de tanto partido registrado, son tres fuerzas las que están en la pelea, o sea, MORENA y aliados, la increíble alianza del PAN/PRI/PRD, y MC de Dante Delgado que optó por ir solo a la pelea. Y el otro caso especial de Hank Ron en Baja California Norte, con el PES que no tiene futuro, porque son MORENA y MC los que tienen posibilidades de ganar en la mayoría de las quince gubernaturas en juego.

Pero todo mundo sabe que el objetivo principal en las próximas elecciones es ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, y por eso sigue saliendo MORENA en primer lugar en las intenciones de voto, ya que se trata de elecciones nacionales.

Dante Delgado con sus triunfos con MC en la capital de Veracruz, en Xalapa, y sobre todo en Guadalajara, así como en otros lugares, ha sabido atraer a su partido a importantes personalidades como la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, que estuvo a punto de ser la presidenta del PRI, y en los hechos estamos viendo que fue un acierto no aceptar la invitación a formar parte de la cínica alianza del PAN/PRI/PRD, que en realidad no está funcionando, y MORENA confía en la zona metropolitana y en las grandes ciudades para salir victoriosa.

En Durango resultó impactante que esté encargado de la dirección de MC el experimentado Oscar García Barrón, que de esa manera no nada más amarró una diputación federal pluri, sino que con su invitación y con la visión de otros personajes como su buen candidato en el IV distrito Martín Vivanco y todo un equipo de candidaturas que se conocerán poco a poco, seguramente que tendrán muy buenos resultados en nuestro estado.

Y la visita de Ivonne Ortega pareció que tenía el principal propósito de darle la bienvenida a otro personaje de primera como Gustavo Lugo, dos veces ex presidente del PRI y ya con la experiencia de haber sido diputado local y federal.

Como la propaganda política se realiza principalmente en la capital, son los candidatos a diputados locales los más visibles, pero no tendría nada de raro que ganará MORENA el primero y el segundo distritos federales, y pudiera ser que el tercero también con la reelección de Maribel Aguilera, aunque es el cuarto y el tercero donde el MC aspira a dar la gran sorpresa.

Y Gonzalo que reapareció en una televisión local, aspira a la sorpresa de que ganara su candidato Rodrigo Quiñones en el IV distrito federal, porque eso le ayudaría en sus aspiraciones a la gubernatura, aunque uno de sus principales contrincantes como lo es el Dr. José Ramón Enríquez, no se ha hecho presente, ni se hará, porque él ya “conectó” con AMLO y anda ocupado en otras partes, como la senadora Margarita Valdéz.

Y por supuesto que si no gana Marina Vitela el II distrito, se le complica la cosa para el principal cargo.

En el plano nacional es oportuna la aparición, o mejor dicho el crecimiento de MC, porque le quita votos a PAN/PRI/PRD, ya que son muchos los ciudadanos que no olvidarán lo que esos partidos han representado en la historia de México.