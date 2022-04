Descubrir el hilo negro o inventar el agua tibia, son frases muy utilizadas en nuestro diálogo cotidiano, ambas se refieren a temas o hechos conocidos, por los que ya no es necesario inventivas.

Hablar de ello, ahora en la campaña electoral, es adecuado, en virtud de los discursos, promesas, dichos muy dados a pronunciarse, según para algunos, llamar la atención, en la conquista de sufragios. Durango, ya no está para eso, lo que necesitamos es actuar, un próximo titular del poder ejecutivo de acción, más que de reacción, o de hilos negros.

Estudios, proyectos, planes, programas, están abarrotados los estantes y los libreros de funcionarios, unos de ellos con visión a corto plazo, otros con prospectiva al año 2040.

Conocemos harto nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, debilidades y amenazas, rota folios, gises, lápices, en sector privado y publica, se han arrastrado, aprendices y maestros, consultores y asesores, con FODA o sin FODA, han documentado resultados.

En consecuencia, señoras y señor candidato, reitero, enfrentemos nuevos paradigmas, el cómo y el cuándo, actuemos. La praxis con buenos resultados es la regionalización del estado, las cinco, de la que cada una de ellas en lo particular se tiene el diagnóstico y los proyectos.

La campaña de Va por Durango, a nivel gubernatura, es la única que hasta el momento a delineado lo que pudiera ser el plan de desarrollo para el próximo sexenio, son ocho ejes temáticos: Salud, Economía, Educación, Familia, Seguridad, Desarrollo Regional, Inversiones Productivas, Empleos y Bienestar Social.

La verdad, no he conocido en 60 años una presentación tan abierta, me explico, de los temas enunciados, por su propia naturaleza son parte de otro, desarrollo regional, encaja en economía, al igual que el empleo. En Bienestar Social embona salud y familia. El principio y la intención es buena, con un ingrediente novedoso, el eje de transversalidad, el trabajo del Desarrollo Integral de La Familia, llevado a los terrenos de lo económico y administrativo.

Lo que llama la atención, es el desprecio o la minimización, hasta ahorita, al tema de medio ambiente, la prospección del desarrollo económico y lo social, se pierde por el ayuno de la armonía con el hábitat. En fin, son los primeros ensayos, hay tiempo, aunque no mucho, para fortalecer como para corregir.

En la próxima entrega iniciare a desarrollar los proyectos necesarios, con fundamento a lo ya logrado con la planeación, no estaré hirviendo el agua.