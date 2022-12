El humanismo, fundamento del Proyecto Educativo (1)

Todo conocimiento del hombre, que pretende ser gestionado, puede ser considerado humanístico si se lo comunica bajo una perspectiva histórica, en la que es necesario considerar los logros y los yerros del ser humano en su devenir.

En todo proceso educativo, cuando se acentúa el desarrollo de las potencialidades en un solo sentido, se crean seres humanos incompletos; por ello, todo plan educativo que visualice sus metas y objetivos, que diseñe sus acciones de manera que tiendan a la formación de personas integrales, que tiendan a fomentar seres equilibrados, debe proponerse la promoción del desarrollo fundamentado en ciencias, en técnicas, en letras, en moralidad, en vida política, en la vida afectiva de los educandos.

El vuelco que dieron los sistemas educativos del todo el mundo, por el confinamiento social que provocó la presencia del Covid-19, obligó a repensar las formas de construir el conocimiento para no detener y mucho menos cancelar el proceso formativo de las generaciones contemporáneas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; si bien las prácticas innovadoras de aprovechar cuanto recurso se tuvo a la mano, para continuar con los procesos escolares aún sin estar en las aulas, fueron exitosos en cierta medida, la experiencia que se tuvo puso de manifiesto y dejó en claro tanto a agentes educativos, como a padres de familia y alumnos que la educación implica relación con el otro, involucrarse, ser responsable de la trascendencia no sólo personal sino conjunta, que la educación integral es construir la totalidad de la persona humana a partir del contacto con los demás.

Partiendo de esta enseñanza que nos dejó la educación a distancia, se hizo necesario recapitular y, a raíz de ello hoy se hace menester retornar a lo fundamental, a reconocer (volver a conocer) que la tarea de la educación es humanizar, poner a los educandos en contacto con las obras de la humanidad (los maestros, los condiscípulos, los conocimientos, las corrientes de pensamiento, los hechos,...) y los valores que ellas representan.

Por ejemplo, la alfabetización debe ir acompañada paralelamente con el desarrollo de la sensibilidad y la capacidad de gozar las creaciones de la literatura, como hechuras humanas, junto con la adecuada expresión de las ideas propias.

Bajo este escenario, podemos hacer nuestras las palabras de Pestalozzi, refiriéndose a la educación pública en los inicios del siglo XIX: “Debemos tener presente que el fin último de la educación no es la perfección en las tareas de la escuela, sino la preparación para la vida; no la adquisición de hábitos de obediencia ciega y de diligencia prescrita, sino una preparación para la acción independiente. Debemos tener en cuenta que cualquiera que sea la clase social a que un discípulo pueda pertenecer y cualquiera que sea su vocación, hay ciertas facultades en la naturaleza humana, que son comunes a todos y que constituyen el caudal de las energías fundamentales del hombre. No tenemos derecho a privar a nadie de las oportunidades para desenvolver todas estas facultades. Puede ser discreto tratar alguna de ellas con marcada atención y abrigar la idea de llevar otras a su más alta perfección. La diversidad de talentos e inclinaciones, de planes y de aspiraciones, es una prueba suficiente de la necesidad de tal distinción. Pero, no tenemos derecho a impedir al niño el desenvolvimiento de aquellas otras facultades que en el presente no podamos concebir como muy esenciales para su futura vocación o situación en la vida”. (Pestalozzi, E., 1976, p. 180).

Otro de los grandes aprendizajes que nos dejó el aislamiento social fue el darnos cuenta que el ser humano vive inmerso en el mundo de la información, pero ya no es capaz de comunicarse

Es por ello que, con estos antecedentes, el Proyecto Educativo de Durango debe configurarse a partir de esa misma historia, considerando los aciertos y desaciertos, tomando en cuenta lo que se convulsionó de una inercia respetada por décadas, en tres años de presencia del COVID 19 y, con todo ello formular un Plan, en el quese proponga recuperar el papel del ser humano como actor principal del proceso educativo.

También hemos de considerar que, de manera general, tanto en el ámbito nacional como internacional, las tendencias educativas apuntan a preparar a las generaciones del presente y del futuro para que contribuyan a un mundo en que la relación social sea más equitativa económicamente, socialmente más solidaria y culturalmente más rica, pero también para que sean capaces de promover la paz, la empatía y el entendimiento.