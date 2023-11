El huracán Otis: Tragedia y devastación

Estimado lector, el tema que abordo es del huracán Otis que azotó el puerto de Acapulco, Guerrero. Era un martes 24 de octubre por la noche. Navegando en los programas de televisión buscando entretenimiento, revisé películas, documentales y noticias.

Mi interés se centró en un documental sobre los huracanes cuyo resumen informaba que los huracanes son los fenómenos atmosféricos más violentos de nuestra naturaleza y que son un proceso natural del planeta Tierra para transportar el exceso de energía del área tropical a las regiones más frías.

Entre las cosas más importantes que me enteré, fue que un huracán tiene las siguientes partes principales: “1. Una parte conocida como el ojo y la pared del ojo que están ubicados en el centro del ciclón. 2. Unas bandas nubosas que giran de manera antihoraria alrededor de ellos. 3. Que el diámetro típico de un huracán es de 480 kilómetros de ancho, aunque este valor puede variar considerablemente. 4. El tamaño no es un indicador, necesariamente, de la intensidad del huracán. 5. Las bandas nubosas generan fuerte actividad lluviosa y se mueven hacia el centro del huracán, girando de manera antihoraria alrededor del centro. 6. A menudo, las lluvias que provocan estas bandas tienen vientos con fuerza de huracán o tormenta, extendiéndose algunos cientos de kilómetros desde el centro y pueden tener un ancho desde algunos kilómetros hasta 145 kilómetros y varían entre 80 y 480 kilómetros de largo. 7. En la densa pared de nubes que rodea el ojo, se localizan los vientos más fuertes del huracán. 8. Cambios en la estructura y la pared del ojo pueden causar cambios en la intensidad del viento. Además, el ojo puede cambiar de tamaño a medida que el huracán recorre las aguas oceánicas. 9. La fuerza de los vientos puede extenderse hacia afuera de su centro alrededor de 40 kilómetros si es un huracán pequeño, y más de 240 kilómetros si es grande, pudiendo alcanzar, en ciertas ocasiones, hasta 500 kilómetros. 10. La velocidad y la trayectoria de un huracán dependen de complejas interacciones entre este, la atmósfera y el mar”.

Justo un día después, el miércoles 25 de octubre por la madrugada, el huracán con categoría 5 bautizado como Otis, tocó tierra. Esta es la máxima categoría de la escala Saffir-Simpson, en las cercanías del puerto turístico de Acapulco, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hizo lo propio.

Otis pasó de tormenta a huracán categoría 5 en cuestión de horas. De acuerdo con la información de varios medios, el puerto estaba inmerso en la oscuridad merced a los cortes preventivos de energía eléctrica. Los vientos de Otis empezaron a azotar acompañados de una fuerte lluvia inundando la zona costera.

El punto de quiebre de la confusión en la información, es que justamente a pocas horas se forma el huracán y pasa además a categoría 5, tomando por sorpresa a autoridades y pobladores del otrora maravilloso puerto de Acapulco.

La sorpresa tomó desprevenidos a 780 mil habitantes. Sólo unos cuantos compraron agua y alimentos de último momento, en tanto otros se dedicaban a proteger hoteles, comercios y casas.

El huracán Otis llegaba con furia, con la fuerza que originan rachas de viento de 270 kilómetros, aunque algunos informadores aseguraban que hubo momentos que la velocidad del viento alcanzó los 300 kilómetros por hora.

Para muchos, el terror del impacto de un huracán con categoría 5, sólo la hemos visto en películas. Creo que sólo podemos imaginar someramente el pavor de los que sufrieron por primera vez esta situación, así como los que ya la habían vivido. Los que están bajo techo, oír la fuerza del viento, el ruido de las estructuras y los sonidos extraños en el exterior. Los que estaban en el exterior, no sólo oír y ver lo que estaba ocurriendo, sino sentir a propio cuerpo los golpes y con angustia, prorrumpir gritos que eran apagados por Otis. Mi mente sólo alcanza a atisbar el horror de los que se encontraban en el mar.

Bastaron minutos para que Otis pasara dejando destrucción, muerte, heridos, terror y angustia… la odisea duró 3 horas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos calificó la situación como “un escenario de pesadilla”.

La llegada de la luz, acompañada de las nubes grises, sorprende a propios y extraños por la terrible desgracia y devastación. Surge la incertidumbre, el pánico y el caos.

Hombres y mujeres de todas las edades empiezan a sentir la sed, el hambre y el frío. No hay agua ni alimentos, lo básico para la supervivencia, y para muchos, un lugar para guarnecerse de las inclemencias del tiempo… y de los asaltos.

No hay con quien comunicarse, no hay transporte terrestre, aéreo ni marítimo La inseguridad campea por las calles. Los saqueos están a la orden del día y de la noche.

Hay que admitirlo, aceptarlo, no hay un plan de contingencia eficaz y eficiente. ¿Por qué? Quizá porque aún no se tiene la dimensión de esta destrucción, de muerte y heridos. Quizá porque la devastación es tan grande que el gigante apenas puede ver lo que está a su alrededor y no puede otear el horizonte.

Aceptémoslo, el Gobierno no podrá hacer frente a este trágico infortunio. Admitámoslo: La sociedad civil, es decir, todos los mexicanos, queremos ayudar desde nuestras posibilidades, sean muchas o pocas. No está en juego el crédito político. Está en juego la vida de miles de nuestros hermanos de Acapulco y otras zonas.





¡Hasta la próxima!