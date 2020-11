El implacable juicio de la historia

Ciertamente, la historia la escriben los triunfadores, pero no totalmente porque al paso del tiempo y calmados los ánimos de las batallas y las guerras hay quienes se encargan de investigar a fondo la realidad y los hechos.

Y no nos estamos refiriendo a aquellos que por sus orígenes e intereses plasman falsaria y perversamente los hechos para dar rienda a su mezquindad y hasta por treinta monedas que les avientan los sátrapas y dictadores traicionan a la patria, a los luchadores de las libertades e intereses de su nación.

El presidente Benito Juárez en su muy conocida carta a Maximiliano entre otras cosas le expresa: “Es cierto señor, que la historia contemporánea registra los nombres de grandes traidores que han violado sus juramentos y promesas; que han faltado a sus antecedentes, a su partido y a todo lo que hay de sagrado para el hombre honrado.

“Que en esas traiciones, el traidor ha sido guiado por una torpe ambición de mando y un vil deseo de satisfacer sus propias ambiciones y aún sus vicios. Es dado al hombre, atacar los derechos plenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su realidad, hacer de su virtud un crimen y de los vicios propios una virtud, pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará”.

Pero como señalábamos al inicio de esta entrega hay pseudo historiadores y analistas a quienes les llenan los bolsillos intereses internos y externos para que desvirtúen los hechos, la realidad y en sí la verdadera historia, tal es el caso de Enrique Krause, Martín Moreno, Castañeda, Ugalde, etc. etc. Nosotros agregaríamos que hasta con maldad vierten sus mentiras saturadas de ofensas tratando de engañar a la sociedad, pero afortunadamente hay periodistas serios que con fundamentos los exhiben y nos muestran su ralea, aplaudiendo, (aquellos), a los gobernadores rebeldes para ir preparando el terreno de los próximos comicios.

Porque como el caso de Durango que tenemos muy a la mano y más que clarificado por el Congreso del Estado donde en cinco municipios primero y luego se vinieron en cascada muchos más donde se les evidenció que las cuentas no estuvieron muy claras que digamos y por ello no les aprobaron sus cuentas públicas específicamente porque cobraron obras no hechas e igualmente cobraron obras abandonadas, eso entre otras linduras, por lo que el gobierno federal les limitó los recursos a los estados, pero como nos lo comentaron varios de nuestros escasos lectores el recorte a los estados fue general, la mayoría que no anduvieron de chillones como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y todos los demás secesionistas, a la vez hubo estados pobres como Oaxaca, Nayarit, Guerrero, Chiapas, etc. que aguantaron vara.

Local y nacionalmente se lanzan contra el presidente, las diputadas federales y locales, senadores y demás funcionarios federales, pero los hechos les revertirán sus magras intenciones que como citábamos van encaminadas a desvirtuar la 4t con miras a los próximos comicios.

Y retomando el tema de la historia, quienes conocimos a don Pedro Avila Nevárez, sostenemos que su obra habla por sí sola, auxiliaba personas sin importarle su filiación política y fue un pilar que sostuvo la obra de su partido. Fue un líder que garantizó votos decisivos que mucho contaron para el triunfo de los candidatos de del PRI, aunque ello fuera a costa de su injusta exclusión en alguna candidatura.

Dignamente y valientemente nos representó en la cámara federal, en el mismo período en que otro diputado priista y para vergüenza de Durango propuso los gasolinazos. Difícil pues será llenar los zapatos de esa gran persona que al igual que la figura del Ing. Jorge Herrera Delgado tenían un humanismo, carisma y apego para con todo estrato social que garantizaban el triunfo de su partido.