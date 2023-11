El INAH y Mapimí igual a patrimonio histórico en destrucción

La comunidad cultural y en particular la crónica durangueña, se encuentra frustrada ante la indolencia de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y en especial del presidente municipal de Mapimí, Fernando Reverte Granados, por permitir y solapar la destrucción de un monumento histórico de cantera fechado en 1905.

El monumento encarna a una águila porfiriana, que estuviera colocado originalmente en el frontispicio de la parte superior del antiguo edificio de la Presidencia Municipal en el centro histórico de Mapimí, Durango, y que con el paso de los años, se reubica sobre el viejo callejón de la Iglesia de Santiago Apóstol, donde fuera encarcelado el padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla. Una denuncia que fuera hecha en tiempo y forma por miembros de la asociación Amigos de Mapeme, A. C.

Es pertinente señalar que Mapimí, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el 2010, al estar integrado al "Camino Real de Tierra Adentro", sin embargo, no importó que la ciudad portara tan relevante título, toda vez que se consintió la demolición del patrimonio tangible en las edificaciones coloniales, estando eventualmente en riesgo de perder la nominación de patrimonio cultural de la humanidad, por ese simple descuido u omisión de la normativa, conforme a los reglamentos internacionales de la UNESCO, -esperemos que no se enteren. Tanto el INAH como la autoridad municipal no dimensionaron la importancia de ese monumento histórico, al propiciar su devastación, pretextando el municipio una supuesta remodelación a la infraestructura, al intentar colocar una simple puerta.

El presidente municipal, está violando su compromiso de velar por los intereses de sus representados, ignorando la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Durango, y los preceptos básicos por la cual Mapimí adquirió la categoría de "Pueblo Mágico".

Al parecer, la historia se repite en Mapimí, pues hace e ocho años la entonces alcaldesa, Martha Eugenia Castro González, en franco desacato a su investidura, igualmente despreció el patrimonio cultural de su pueblo y destruyó el patrimonio villista al “remodelar” la histórica alberca utilizada por Pancho Villa, y de paso derribó las últimas ruinas de la infraestructura, donde habitaban los administradores de la empresa minera norteamericana asentada en la población.

Existe en Durango la Ley del Patrimonio Cultural que protege el acervo tangible de los durangueños y un Instituto Nacional de Antropología e Historia cuyo deber y obligación sería amparar el patrimonio de los durangueños.





¡Esperemos la respuesta de la autoridad!