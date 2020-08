El Informe sin informe

Fin de mes de comparecencias de cada presidente municipal ante su cabildo y, creo, no ante sus gobernados. La trillada palabra atípico aparece nuevamente. No habrá las grandes convocatorias, las inmensas mamparas alusivas, los desfiles de invitados VIP, los protocolos de felicitación y festejos posteriores.

Serán informes difundidos a través de las redes sociales y consignados como “nota” durante y al siguiente día. Serán diferentes, no hay duda; no por eso innovadores.

¿Quién o quiénes de los 39 alcaldes tienen más que informar? Pudiera pensarse a simple vista que los municipios de mayor envergadura en el territorio estatal; Durango capital fundamentalmente. No será así, lamentablemente para todos. El funcionario de planear y ejecutar la obra pública ya se le adelantó: No hay.

Ciertamente una administración municipal tiene las responsabilidades más cercanas a la población y decenas de acciones diarias deben realizarse en su beneficio pero, lamentablemente para los alcaldes, históricamente han sido juzgados por su obra material.

Aunque la aseveración del funcionario de Jorge Salum del Palacio no sea cierta en su totalidad, lo real es que la obra pública municipal es intrascendente. No hay una sola acción de fondo en este tenor que lo haga sobresalir y menos aún, que haya solucionado un problema para los ciudadanos duranguenses.

Por ejemplo: La famosa y mal tratada ciclo vía está en realidad en desuso; por muchos momentos del día vuelve a funcionar como estacionamiento y diariamente es un obstáculo más para los comerciantes asentados a lo largo de la misma y, tal vez por ello haya que suponer que la “estrategia” de las 900 bicicletas a entregar, tiene como objetivo darle sentido.

La pandemia y los escasos recursos serán un argumento constante en la justificación del por qué no se avanzó. Cierto, ambos factores son una limitante, pero no imposibilitan la ejecución de acciones materiales benéficas y, más aún, no deben ser factor para frenar la imaginación para dar “tiros de precisión” en la inversión inteligente del bajo presupuesto disponible.

Jorge Salum ha transitado desde hace casi ya un año entre una constante crítica a su desempeño; al señalamiento puntual de los regidores de partidos distintos al suyo de las fallas, equivocaciones e imprecisiones de todo su gabinete. No hay muchas variables en los adjetivos sociales de su trabajo.

Los anuncios hechos a partir del 8 de julio le han generado un efecto bumerang. Las denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción no han tenido –aún- la respuesta deseada. Las expectativas mediática y social que generó no se justifica en los hechos y bien pueden observarse, siendo prácticos, como una “cortina de humo” ante la necesidad de subir su rentabilidad como gobernante y posible candidato rumbo al 2022.

A Jorge Salum le ha fallado todo. Sus posibles aciertos están varados en la investigación jurídica. Otros, manchados en la descalificación política por su supuesta improcedencia, como el caso de las luminarias. Pero a juzgar por el desempeño, el principal desacierto estriba en su equipo de trabajo.

En este sentido, no se visualiza algún sobresaliente en positivo. Algunos miembros de su gabinete están involucrados por su autorización, en el mayor caso de corrupción denunciado hasta hoy por su administración y, por ende, él está atrapado en la transparencia que la denuncia debiera tener como soporte. Se ha acusado en repetidas ocasiones de politizar cada uno de sus señalamientos, aunque la politización –de suyo- es inherente a éstos.

Quizás porque los realizó en los escenarios menos adecuados y en las coyunturas tampoco aconsejables. Baste citar aquellas que hizo durante la conmemoración del aniversario 457 de la ciudad, reciente el cambio de bancada del senador José Ramón Enríquez. Le sucedieron otra contra la dirigente sindical del municipio y más tarde la de las luminarias. La politización de todas ellas las propició él mismo y, su antecesor, tiene reflejos.

Así ha transitado en los casi 12 meses de mandato. No ha dado un “golpe mediático” espectacular, todos le han salido “sello”. ¿Mal calculados, mal estructurados, mal planeados, mal difundidos? Tal vez sea un todo.

El presidente municipal de Durango llega a su informe anual de labores débil, social y políticamente. No tiene el aval de los resultados y no se visualiza, al menos hasta el momento, que habrá un giro interesante en su gobierno.

El deseo que le vaya bien es congruente con la idea que todo ciudadano tenemos para que nuestra ciudad, nuestro municipio crezca y se desarrolle. Que sea atractivo y en el mediano plazo, sugestione nuevamente a quienes generan empleo. Su trabajo es construir la infraestructura y hacer que la ciudad sea fluida en los servicios que otorga.

Deseable que el informe contenga anuncios esperanzadores, porque la información a entregar, no es nada satisfactoria.