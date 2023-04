El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden; en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios… ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen..

Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. (1 Corintios 1:18-24 NVI)

Cuando los evangelistas escuetamente dicen de Cristo que “le crucificaron”, se refieren a un proceso bien conocido. En el lugar de ejecución, los soldados desnudaban al reo y tomaban sus vestidos como botín. Luego de atarle o clavarle las manos al palo de madera levantaban éste con la víctima y lo colocaban en su lugar, de manera que los pies quedaban a poca distancia de la tierra. Los pies y las manos podían atarse o, como en el caso de Cristo, clavarse a la cruz (Lc 24.39). Por último se aseguraba el título, dejando a la víctima en agonía. Para los escritores romanos, la crucifixión era “el suplicio más cruel y horroroso de todos”.

Antes que una historia de AMOR, el mensaje de la cruz nos permite ver la realidad del JUICIO de Dios, ya que en esa Cruz Dios juzgó el pecado. ¿Cómo? Tratando a su propio Hijo como MALDITO: “Cristo nos rescató[6] de la maldición de la ley haciéndose maldición por causa nuestra” (Gálatas 3:13 DHH.) tratando a su propio Hijo como PECADOR: “Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador” (2 Corintios 5:21 NVI) Tratando a su propio Hijo como alguien ABANDONADO: “Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz . . . Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?(Mateo 27:45-46 RV60)

El mensaje de la cruz nos habla de que Dios no toma el pecado a la ligera. No es para que te espantes con la crueldad de los azotes y el dolor de los clavos, sino que su AMOR te lleve al ARREPENTIMIENTO. La única señal de Jesús, las credenciales auténticas serán sus LLAGAS; sus dos manos, sus dos pies y su costado abierto por AMOR a cada uno de nosotros.





¿Crees en el MENSAJE DE LA CRUZ?

