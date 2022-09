Si hay algo que el ser humano no ha conseguido vencer en su historia, eso ha sido el miedo. En mil formas y mil colores se ha presentado causando innumerables sensaciones y reacciones. Jugando increíblemente con el subconsciente humano inmortalizando en el fondo de sus pesadillas.

Hoy a inicios del Siglo XXI nos encontramos en una etapa que nos demanda confrontación, acompañamiento, espacios de discusión, sobre el pasado, presente y futuro de nuestra supervivencia.

A pesar de estas condiciones, en nuestro entorno, asistimos a una suerte de hastío, apatía, superficialidad, frivolidad, de ciertos sectores sociales hacia los hechos cotidianos de corrupción, la intolerancia, violencia, política los derechos humanos.

Actualmente, vivimos una época caracterizada por la inseguridad humana, donde si bien la confianza y la certeza de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ha surgido un período de incertidumbre y de perplejidad, que acaba desembocando en abierta inseguridad.

Hoy en día la inseguridad ha tomado el miedo; miedo a perder el empleo un entorno en el que las empresas pueden cerrar sus puertas de un día para otro y decidir trasladarse a otro lugar; otros tienen miedo a perder sus ahorros, por condiciones del Mercado Financiero o por errores del fondo de Pensiones; miedo al Sida, así como el cambio climático; y sobre todo, a la violencia.

Miedo a que un extraño, solo o acompañado de otras personas, y con armas de fuego, entre nuestra casa por la fuerza o nos roben en la calle.

En estos tiempos de globalización, de inestabilidad, el riesgo asoma en cualquier esquina y ya no hay ni espacio ni tiempo que brinde tranquilidad plena, mientras que por otro lado se debilitan las instituciones que deberían defender a las personas. Tenemos por nosotros y por nuestros seres queridos. Nos da miedo lo conocido, pero sobre todo, lo desconocido.

Además, estos miedos son diferentes según el lugar en donde uno le haya tocado vivir, mientras que nos países desarrollados se tiene temor a los efectos de un alimento caducado o en malas condiciones, en muchos países de África la gente teme no tener algo que llevarse a la boca; en otras partes hay recelo de alguien que se acerca de noche, pensando que puede poner una navaja en el cuello para robar la cartera, hay comunidades en que la gente teme a la violencia ciega provocada por una guerra sin sentido.

Nos hemos acostumbrado a no hablar de determinadas cosas salvo con los más íntimos; a no preguntar a no protestar y sobre todo, hacer cada día más indiferentes ante los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor.

El miedo paraliza y ante el reaccionamos no siempre de forma racional nos hace manipuladores y nos hace conspiradores del silencio.

Sin embargo, ante un futuro incierto, la gente busca compulsivamente en la felicidad van al instantánea que ofrece el consumismo, placeres Cómo comprar, comer o viajar seducen a todos, pero no impiden el imparable aumento de dolencias y enfermedades.

Nunca la sociedad ha estado tan medicalizada como ahora, donde la inseguridad invade todos los ámbitos de nuestra vida y tratamos de sufrir con psicofármacos nuestras carencias debidas a la presiones del mundo laboral y emocional.

El ser humano ha perdido su creencia en seres superiores que le van a solucionar los problemas desde el punto de vista religioso, pero también desde la ciencia, ya que se ha demostrado que el progreso tiene efectos colaterales, como la bomba atómica o los problemas ambientales.

El futuro no es ya un campo donde podemos realizarnos, sin un terreno de minas donde lavan se debe ser cuidadoso, pero seguro. Debemos vencer nuestros miedos con solidaridad y esfuerzos conjuntos, eso nos permitirá crecer como sociedad y superar nuestros temores.