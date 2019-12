El mundo según MAGL

Licenciados contra contadores; confesión plena; propiedades emergentes y un chiste

El cargo de rector de la Universidad Juárez, el más relevante después del gobernador del Estado, ha sido ocupado por los más relevantes profesionistas, y por referirme a épocas recientes diremos que tal parecería que prevalecen los licenciados en derecho y los contadores públicos. Veamos:

Licenciados: Don Ángel Rodríguez Solórzano, Don Carlos Galindo Martínez, José Hugo “Ché” Martínez Ortiz, José Ramón Hernández Meraz y Luis Tomás Castro Hidalgo.

Contadores: Juan Francisco Salazar, Rubén Calderón Luján, Oscar Erasmo Návar García y ya mérito lo era Rubén Vargas Quiñones.

Quizá por ello el espíritu que habla por la raza se inclinó visiblemente por un universitario que cubre ambos perfiles: el licenciado y contador don Rubén Solís Ríos, nuestro actual rector, que está recuperando lo que nunca deberíamos haber perdido, la identidad universitaria.





CONFESIÓN PLENA





Ante la iniciativa ciudadana de Julieta Hernández Camargo de considerar como acoso verbal, es decir algún piropo o flor a una dama, convido a mis lectores varones 10 frases halagüeñas que cuando mucho serían “delitos culposos”. Sale:

1- Si le dice la damita que le gusta Mazatlán, prueba decirle: Y a Mazatlán le gustas tú, porque adornas a sus playas.

2- Otra de mercadotecnia: Levy’s debería pagarte por modelar sus pantalones.

3- Una turística: El Municipio debería ponerte iluminación, ¡eres un monumento!

4- Una estadística: Creí que conocía por su nombre a las 10 mujeres más bellas de Durango, y ahora veo que no sé su nombre.

5- Una evaluación académica: Si para evaluar nos toman en cuenta la belleza de nuestras maestras, ya fregamos (perdón por el ya).

6- Una funcional: Tus papás se la partieron para hacerte tan hermosa.

7- Cuando suba escaleras y una jovencita le diga que está jadeando, dígale: Es que tu presencia altera mi ritmo cardíaco.

8- Una histórica: Si hubieras vivido en la época de Leonardo Da Vinci, la Mona Lisa tendría tu rostro.

9- Una fílmica: Se me hace conocido su rostro, pero no me acuerdo el nombre de la película.

10- Y si usted bella damita va sonreír con alguna flor, espere a que me pongan lentes oscuros para que no me deslumbre su sonrisa.

Aunque como van las cosas, mejor no sonría por más que se sienta halagada, pues podrían acusarla como cómplice o autora intelectual.





PROPIEDADES EMERGENTES





Así como se le han encontrado muchas propiedades al nopal y a la sábila, a cuanto político investigan le encuentran propiedades inmobiliarias y me da risa de uno de ellos que sólo tiene dos propiedades, 2 edificios de 10 pisos en el Paseo de la Reforma. Ojalá vaya en serio el combate a la corrupción, esto sería el mayor capital político del presidente López Obrador.





EL CHISTE DE HOY





Va don Seniliano al consultorio del sexo loco y le dice:

-Doctor, fíjese usted que en la primera vez que hago el amor me da calor y la segunda vez siento mucho frío, ¿qué podría ser?

El doctor algo intrigado por el problema le da nueva cita (800 pesos) con la instrucción de llevar a la esposa, y ya estando presente le dice:

-Su esposo dice que la primera vez que hacen el amor le da calor y la segunda frío, ¿sabe usted a qué se debe?

-Ay doctor - dice la respetable dama- Es simple, la primera vez lo hacemos en verano y la segunda en invierno.

HASTA LA PRÓXIMA.