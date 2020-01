El mundo según MAGL

Un municipio con educación sobre mujeres carpinteras; los terroristas mundiales y un chiste

Tiene el municipio de Durango entre sus atribuciones coadyuvar en las políticas que inciden en el mejoramiento de la calidad educativa, y para el efecto generar una coordinación interinstitucional con otras dependencias de gobierno, así como involucrar a la sociedad civil, la iniciativa privada y los medios de comunicación.





Para esta delicada y relevante área educativa del municipio, nuestro presidente municipal Jorge Salum del Palacio tuvo a bien designar como Directora Municipal de Educación a la maestra Norma Isela Rodríguez, con título de abogada por la FADER, maestra en administración por la FECA, así como un diplomado en Filosofías del Humanismo en la Universidad Anáhuac. Fue también directora de Prevención Social en la Dirección de Seguridad Pública. Como diputada suplente, le tocó asumir ese cargo durante tres meses; presentó 10 iniciativas que fueron aprobadas en su mayoría.

Manifiesta la maestra Norma que la Dirección Municipal de la Educación no invade las funciones de la Secretaría de Educación Pública, sino más bien las complementa, con un concepto que se llama Educación para la Vida, que orienta y estimula a niños y adolescentes a desarrollar sus aptitudes y actitudes extracurriculares en lo que pudiera llamarse “inteligencia emocional”. ¡Ah!, una coincidencia en nuestra breve charla: la convicción de que todo cambio profundo de la sociedad pasa por la educación, por ello es alentador su acercamiento y coordinación con la Universidad Juárez del Estado de Durango.

No podría desarrollar este tema sin mencionar a Albertina Barbosa de Meraz, que también ostentaba los títulos de licenciatura y maestría de educación municipal.

SOBRE MUJERES CARPINTEROS

Definitivamente no hay ninguna actividad profesional en que no incursione la mujer, tal es el caso del curso implementado por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, el Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera de la UJED y Ark Wood, despacho de arquitectura, llamado Curso de Carpintería para Mujeres, con la participación de 50, dos más que al finalizar el curso presentaron excelentes productos, pues es bien servida la dedicación y perfección característica de los términos, no sé si al finalizar el curso como un himno algún maestro de música les había enseñado la canción Amorcito corazón que Pepe el Toro ( Pedro Infante) le cantaba a la Chorreada mientras cepillar la madera en su taller.

LOS TERRORISTAS MUNDIALES

Si hubiera un campeonato mundial de terroristas tenga por seguro que Donald Trump indiscutible campeón, bravero por naturaleza: ya se riñó con el presidente de Corea del Norte, ya quería declarar como terrorista a los que acribillaron a los LeBarón y ahora le está surtiendo a Irán (o sea Irak) toneladas de bombas inteligentes no sólo en objetivos militares, sino que con un sentido erróneo de la democracia, le suma a todos los ciudadanos iraníes, sean o no de la guerra.

EL CHISTE DE HOY

Estaba don Julián en su mayor ronquido cuando suena el teléfono a las 3:00 de la madrugada.

-Hola Don Julián. Habla Jelipe, el capataz de su hacienda.

-Hola Jelipe, ¿pasa algo grave?

-No, sólo le quiero avisar que se murió su lorito.

-¡¿Cómo?! ¿el que ganó el concurso de mascotas?

-Sí patrón, ese mismo.

-Pero, ¿y de qué murió?

-Comió carne podrida.

-¿Quién le dio carne podrida?

-Nadie, él se comió una de uno de los caballos que murieron.

-¡¿Muertos de qué?!

-De cansancio por acarrear agua.

-¿Y por qué acarreaban agua?

-Para apagar el fuego.

-¿Fuego?, ¿cuál fuego?

-El que causó uno de los cirios del velorio.

-¿Velorio?, ¿cuál velorio?

-El velorio de su mamá… No la reconocí, pensé que era un ladrón y le di un plomazo.

-¡¡Nooooo!! No puede ser.

-Yaaa, ya patrón. Si hubiera sabido cómo iba a reaccionar, ¡mejor ni hablo! ¿Tanto escándalo por un pinche lorito?

HASTA LA PRÓXIMA.