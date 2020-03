El mundo según MAGL

En el año 33 después de Cristo, durante el juicio de Nuestro Señor Jesucristo, quizá con la premonición de que en el año 2020 la humanidad iba a padecer la pandemia del coronavirus o Covid-19, inventó la forma más simplificada de evitar la transmisión de esta terrible enfermedad: lavarse las manos.

Por lo que declaramos que fue ese cónsul romano el primer epidemiólogo del mundo. Por asociación de ideas recordé que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en un discurso de un evento del Sector Salud, no pudo pronunciar (o no supo) la palabra epidemiólogo y hasta regañó al que seguramente le escribió el discurso, regañándolo: “¿Quién me puso aquí este trabalenguas?”

LA CARGA DE LOS 700.- No es que las 700 personas a las que haré referencia hayan cargado contra alguien, más bien se los cargó la justicia de los Estados Unidos, que en un operativo bien planeado y ejecutado detuvieron a 700 delincuentes organizados que pertenecían al CJNG (Cártel Jalisco) y eran los encargados de la distribución de droga, lavado de dinero y otras linduras, tras rastrearlos, ubicarlos y apresarlos, decomisándoles kilos de droga, armamento de lo mas mortífero y dinero en efectivo como para comprar 27 jueces de los nuestros, que están casi en oferta.

¿Y saben qué? El líder de ese peligroso cártel tiene contados los días en el poder, pues con la recompensa de 10 millones de dólares a quien lo entregue VIVO o MUERTO a las autoridades de los EEUU, no va a volver a dormir tranquilo… Ojalá los jóvenes vean que el dinero y el poder que acumulan los capo mafiosos vale pa’ pura madre, pues tienen que vivir corriendo sin disfrutar los miles de millones que les deja el crimen. ¡Bien por las autoridades de “Gringolandia”!

SOBRE EL TIEMPO Y LA IMAGEN.- Una auténtica joya para los universitarios de ayer y hoy es un libro denominado “Tiempo e Imagen”, editado por el Instituto de Investigaciones Históricas bajo el subtítulo de Historias Gráficas de la UJED y que a gente que ha vivido (como yo) 66 años de evidencias juaristas, nos estruja el corazón rojo y blanco, que son los colores originales, al ver aun siendo estudiantes de preparatoria a personajes como José del Palacio, Pablo Cisneros, Armando Blancarte, Cesar López Lazalde, Manuel Galindo, Sergio Torres, Reynaldo Garza Limón, Fidel Pacheco, Héctor Madrazo, Francisco Gamero, Eleazar Hernández Piedra, Sergio Haro, Beatriz Quiñonez Ríos, Jesús González Reyes, Ángel y Manuel Guerrero Iturbide, Adán Nevares, Abel López Portillo, Ramón Soto Cesaretti, Ma. Guadalupe Chavarría Díez, Héctor Palencia y como 100 personas más, todos muy identificados en la sociedad duranguense…

Pero siempre hay unos en las páginas donde se reseña el Burlesque, el evento emblemático de los festejos estudiantiles, aparecen fotos del entonces joven Francisco Cázares y tan solo cuatro en que no aparece, y sin falsa modestia les recordaré que durante más de 10 años este “méxicoservidor” fue el artista preferido del maestro Héctor “el Rollo” García e incluso dirigí cuatro burlesques estudiantiles y jamás fui convocado a aportar alguna foto, de ahí mi compromiso de escribir la historia de los Burlesques Universitarios, ilustrado por supuesto, así es que si usted vivió este evento comuníquese al 618-8116519 o visíteme en un rinconcito que me facilitó el Dr. Germán Salazar en el Museo Regional Ángel Rodríguez, de 9:00 a 13:00 horas.

EL CHISTE DE HOY.- Cuentan que el señor René Gadot cuidaba con celo profesional su anillo matrimonial, máxime que ya peinaba algunas canas (el demás pelo ya se había caído) y cuando algún amigo curioso le preguntaba si era por cuestión de amor a su aguerrida y renegada esposa, contestaba:

-No,… no es por eso, es que cuando muera, al estar ante San Pedro y quisiera mandarme al infierno, le podré enseñar mi anillo y decirle “San Pedro, vea este anillo que muestra sin lugar a duda de que ¡ya pasé 50 años en el infierno!”.

HASTA LA PROXIMA.

