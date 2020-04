Al revisar apuntes de tiempos pasados me encontré casi sin buscar, una anécdota relacionada con la campaña de licenciado Maximiliano Silerio Esparza para la gubernatura. La Fraternidad Juárez le ofreció un convivió en un hermoso caserón que tenía el licenciado Joaquín Garduño en el fraccionamiento del Cerro de los Remedios, tocándome en suerte, como presidente de esa agrupación, dar el mensaje de bienvenida y empecé a mencionar a nuestros invitados de honor, pero cuando llegué a Ignacio Ibarra, el doctor Alzheimer me jugó una broma, haciéndome olvidar su nombre y mientras me caía el 20 empecé a nombre de sus méritos: -“ El gran compañero juarista, un excelente deportista, miembro distinguido de nuestra fraternidad, etc. Sólo me faltó llamarle torre de marfil, arca de oro, estrella de la mañana, para completar la letanía y como de plano no me acordé del nombre, lo presenté como nuestro amigo “El Caliente” y continúe el discurso.

Poco tuve que esperar el desquite, pues Silerio le pidió hablar e inició su discurso: -Agradezco al licenciado México sus palabras de bienvenida, etc., ante los aplausos de los asistentes que celebraron la capacidad de reacción de don Ignacio Ibarra.

GAJES DEL CONFINAMIENTO

El arma única y poderosa para combatir el Covid-19 es quedarse en casa y por supuesto el respeto a la vida, la mía y de los demás, me ha hecho respetar esa indicación y en 30 días sólo he salido tres veces, debidamente equipado con mi protector de nariz y boca, al ISSSTE, al banco y Alsuper a aprovechar el descuento de mis puntos. Y créame que no me aburrido para nada, me ha servido para casi concluir la reseña de los burlesques, lo cual me ha hecho revivir gratas memorias, así como casi terminar las “1001 razones para amar a Durango“, de las cuales sólo tengo 10 espacios y razones me quedan muchas más. Otro entretenimiento es escribir mis columnas de El Mundo Según MAGL y estoy entresacando una guía de estudio de mi materia de Derecho Electoral con más de 50 reactivos para cuando se reanudan las clases. Sólo una pésima experiencia me dejará este confinamiento casero, que no dudo sea un “compló” de la extrema derecha, que utilizan un programa televisivo en que con el pretexto de identificar una canción a partir de una palabra, destrozan (qué no cantan) las y los conductores Galilea Montijo, Andrea Legarreta y el burro Van Rankin, éste último “rebuzna“. Y las otras también y le hacen a uno desear salirse a la calle.

PASEN MAS DOCUMENTALES

El pasado miércoles en el canal 11 del Politécnico se exhibió un hermoso reportaje del Castillo de Chapultepec, lo único que habría de agradecerse a Carlota y Maximiliano, que vivieron y vivieron muy bien y si bien mucho de la decoración fue importada de Francia, como los regios vitrales de las musas, mobiliario y esculturas, la infraestructura magnificente se construyó con la magia y precisión con que los artesanos mexicanos crearon la ciudad de los palacios.

EL CHISTE DE HOY

Llegó una señora con el psicólogo.

-Doctor, mi marido se cree caballo, se levanten las mañanas y se desayuna un tardo de pastura, luego pega unas carreras mientras relincha. ¿Qué puedo hacer doctor?

- Mire señora, es un caso muy serio, así es que se requiere un tratamiento de varios meses de duración, que le va a costar bastante caro.

-Por el dinero no se preocupe, que en estos últimos meses he ganado 3 carreras en el hipódromo!

HASTA LA PRÓXIMA

PD: ¡cuídese mucho!... No se le ocurra poner la tele en el canal 2 del programa “Que venga la alegría”.