El mundo según MAGL

Sobre el CENTRALIVIRUS 20; ecos del Día del Niño; zapatos de futbol mágico y un chistorete

Antes de entrar de lleno al tema del CENTRALIVIRUS 20, pandemia que afecta a los derechohabientes del ISSSTE, déjenme referirles la escena de una película en que a través de los altavoces de una clínica u hospital se oyó un mensaje: “…Se suplica a los pacientes que están recibiendo respiración artificial con oxígeno, aguantar la respiración durante 10 minutos, pues tenemos una falla en el sistema… Gracias!”

Y es que con el centralismo furioso y electrónico que priva en el ISSSTE a nivel nacional, no se surten las medicinas suficientes a las clínicas de cada estado y tan sólo falta que nos recomienden: “…No nos ha llegado la insulina, pero puede tomar un infusión de sábila con la cáscara de tomatillo, y puros nopales, pues la medicina llega hasta la semana que entra…” Y no se diga de medicamentos caros como los del cáncer, que recetó un médico aquí en Durango y se dilatan más de un mes allá en enviarlas.

Creo que hay que darle una credibilidad a Maussan y convencernos que hay marcianos entre nosotros. Concretamente, altos directivos del ISSSTE a nivel nacional, que contradicen el ofrecimiento del Presidente de que México tenga una cobertura universal en cuestión de atención médica y medicamentos gratuitos.

ECOS DEL DÍA DEL NIÑO

Vaya día tan especial, pues en la noche de ese día, que Rosalma concibió a Miguel, nuestro único y adorado hijo, además me queda ese grato recuerdo de cuando fui director del DIF, colaborador de la señora Chayito Guzmán de Ramírez y en las antiguas instalaciones de la Feria realizábamos un evento multitudinario que llamábamos Mundo Feliz, en que repartíamos un pasaporte que permitía a los niños subirse a los juegos mecánicos, al teatro del pueblo, a competencias, a una charreada, a un trozo de pastel con nieve, y hasta algún juguete, bajo un lema o eslogan que decía: “Demostremos a los niños en su día, que nuestro amor es para siempre”.

Felicidades a Michelle, Leonardo Gael y Frida Natalia, y a todos los niños que están adornando el mundo.

ZAPATOS DE FUTBOL MÁGICOS

En mis días de confinamiento voluntario a fuerza me tocó ver una película de un niño a quien le compraron unos tacos pasados de moda, medios feyuyos, pero notó que su puntería y potencia se volvió notoria y cada vez que lo metían -pues era banca-, anotaba golazos. Y les comentaré que algo parecido me sucedió hace más de 60 años en un torneo interior de futbol del Instituto Juárez, pues un equipo no se completaba y me invitaron a jugar, y yo de voladote entré con mis zapatos normales, creo que eran Canadá, y en el curso del partido me quedó el balón botando a una distancia como de unos tres o cuatro metros fuera de área grande, así que la pateé con la zurda y me salió un trallazo que se estrelló en el travesaño, y aunque no fue gol, lo vio el licenciado Manuel Mendívil que era el entrenador de futbol, que al terminar el juego se acercó a mí para invitarme al equipo representativo del Juárez donde fui titular durante más de 10 años, y saco en conclusión que esos zapatos no eran tan sólo para bailar…

EL CHISTE DE HOY

Se murió un negrito y se presentó en el cielo con San Pedro, quien se mostró renuente a dejarlo entrar. -¿Qué pasa San Pedro, no me diga que los negritos no pueden entrar al cielo?

San Pedro le responde: Bueno, entrar pueden, pero sólo cuando hayan realizado alguna acción importante. Entonces insiste el negrito: yo tengo derecho a entrar. Soy el primer negro que se casó con una mujer blanca en Sudáfrica. ¿Sí? -se admira San Pedro-, ¿y cuándo fue eso?

Hace cinco minutos.

¡HASTA LA PRÓXIMA!