El mundo según MAGL

Los Jinetes del Apocalipsis; faltan huevos; sobresalto financiero; apoyos y no disculpas y 1 chiste

Siempre hemos relacionado la palabra apocalipsis con sucesos terroríficos que incluyen el fin del mundo, y se menciona la aparición de algunos jinetes presagiando tiempos peligrosos y oscuros para la humanidad, aunque como buen mexicano siempre hay algo que nos causa hilaridad.

Como en la opinión de una jovencita entrevistada en un noticiero, asegurando que todas las calamidades son causadas por los jinetes del Eucalyptus, lo cual nos debe alentar pues el coronavirus-19 es un mal que ataca las vías respiratorias y las hojas del eucalipto al hervirse en agua sirven para limpiar los pulmones, aunque hay que esperar lo que opine el superestrella López-Gatell en los tiempos libres que le queden de sus diarias conferencias de prensa

FALTAN HUEVOS

Por ahí se anuncia una denuncia (salió en verso) que presentará Morena ante la IEPC, en contra del controvertido Antonio Ochoa, por el hecho de llevarle una cartera de huevos a la coordinadora de ese partido, aunque si me preguntaran, no creo que lo hagan; yo opinaría que la demanda la presentaran ante la Profeco, pues en los videos difundidos profusamente, se ve que en el envase de cartón hay hileras vacías a cada extremo, lo cual indica una falta de huevos, que no debe tolerarse ante la difícil situación económica causada por la pandemia.

UN SOBRESALTO FINANCIERO

Las de por sí minadas finanzas de México, o sea su servidor, sufrieron tremendo asalto que no estaba contemplado en el presupuesto del 2020, pues existe un acuerdo económico con mis nietos Leonardo Gael y Frida Natalia de que por cada 10 que saquen su calificación, le regalaremos 100 pesos, acuerdo que Frida Natalia capitalizaba con un número de cinco dieces, pero qué creen, Leonardo Gael nos sorprendió con nueve dieces, incluyendo inglés, y nos contó que un maestro del Colegio Guadiana lo felicitó porque tiene mucho conocimiento de la música regional mexicana.

APOYOS Y NO DISCULPAS

¿Recuerda usted exigirle al gobierno de España una disculpa por la crueldades cometidas durante la conquista de México?, pues déjenme decirles que los actuales tiempos de México pandemialista lo que urge al país es pedirle a España que nos mande algunos médicos especializados en el combate al coronavirus, pues pasaron en un lapso de tiempo muy corto de ser uno de los países más lastimados por el Covid-19 a tener actualmente varios días en que no tienen un solo fallecido.

Los mexicanos ya nos estamos preguntando si nos dieron Gatell por liebre, un señor que habla muy elegantemente, con muchas esdrújulas, muchas gráficas, que se dirige a la prensa con sus nombres propios, e incluso lo hace sonriente: “a ver Praxedis…, luego Verónica y por último Gertrudis, que está pidiendo hable desde ayer…”

No sonría señor, la pandemia está matando no sólo a la gente, también a la economía, recuerde que por apoyarlo a usted corrieron al doctor Narro por haber criticado sus predicciones y decisiones.

EL CHISTE DE HOY

Llega el soldado Juan Pérez ante el capitán Magdaleno y le dice:

- Capitán, yo me precio de saber por el color del iris de los ojos sus padecimientos, y le recomiendo atender sus hemorroides antes de que le duelan.

El capitán responde:

-¿Cuáles hemorroides?, yo estoy muy sano.

El soldado insiste: -Estoy seguro de lo que le digo, lo que es más, le apuesto 1,000 pesos a que sí las tiene.

Total, el capitán se bajó los pantalones para que Juan viera que no tenía nada y le paga los 1,000 pesos de la apuesta. Al día siguiente, el capitán le cuenta a otro oficial la respuesta que le hizo ganar el soldado Pérez, a lo que el otro le dice:

-¡Diantre!, nos salió perrito, fíjate que les apostó 1,000 pesos a otros cinco soldados ¡a que le enseñabas las pompis!

HASTA LA PRÓXIMA.