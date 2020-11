El mundo según MAGL

Un paraíso fílmico





Sabía usted que de 1954 el 2011 se filmaron más de 160 películas en Durango y para que vea la gran calidad, basta echar un ojo a la calidad de los artistas que las protagonizaron iniciando con las bellezas:

Debra Paget, Jane Rusell, Christiane Martell, María Félix, Dolores del Río, Audrey Hepburn, Sonia Furió, Senta Berger, Martha Hyer, Stella Steven, Maricruz Olivier, Barbara Ángely, Isela Vega, Jean Seabers, Maureen O´Hara, Norma Lazareno, Sthefanie Powers, Helena Rojo, Anel, Ana Luisa Pelufo, Kate del Castillo, Montserrat Oliver y Salama Hayek, cuánta belleza compitiendo con la belleza tradicional de nuestras mujeres duranguenses.

VAMOS AHORA A LOS VARONES

Robert Wagner, Clark Gable, Víctor Manuel Mendoza, Luis Aguilar, Andrés Soler, Pedro Armendáriz, Omar Chaparro, Adrián Uribe y Jaime Camil. Creo que los únicos que no filmaron fueron Brad Pitt, Tom Cruise, Jean Cloud van Dam, ni Silvester Stallone, aunque aún tienen chance cuando pase la pandemia y salgamos del semáforo rojo.

UN PREMIO MUY PELADO

Sin duda Francisco Cázares García es un referente de la cultura artística duranguense, porque lo que no resistí la tentación de transcribir un pasaje que él mismo comentó en un libro del práctico escritor Don Víctor Samuel Palencia de Durango periodismo y comunicación en que Pancho Cázares refiere: “en 1963, gané el premio como mejor actriz, premio que no querían algunos grupos que me lo dieran por el hecho de ser hombre, pero como en el jurado estaba el prestigiado actor Andrés Soler, mencionó que en el teatro no hay sexo, edad, religión o partidos políticos y por tanto me lo dieron y además fui becado para tomar cursos de actuación en su academia".

En otro párrafo relata el caso de los jóvenes: Xóchitl Montiel y Ricardo Silva que actuaban en la obra los marqueses de Matute que Cázares dirigía, jóvenes que no se podían ver ni en pintura, pero tenían que hacer escenas de amor y por disciplina cumplieron sus papeles y hoy a más de 50 años siguen siendo marido y mujer.

¿QUÉ PASARA PRIMERO?

Hay dos acontecimientos que nos tienen en ascuas a nivel internacional: la vacuna para frenar la pandemia del Covid 19, que se vea lejana y la elección presidencial de los Estados Unidos entre Trump y Biden, que según comentarios previos al evento, consideraban que los resultados se conocerían el día 3 de noviembre, a las 19 horas y ni mais paloma, fue hasta ayer por la tarde que se anunció el triunfo de Biden. Trump dice que todavía puede ganar.

Los mexicanos enviamos un C.C.D.P al Sr Trump:

-¡Ciscalo, Ciscalo Diablo panzón!

