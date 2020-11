El mundo según MAGL

EL VORACIVIRUS: No tenemos la menor duda de que la pandemia del Covid-19 dejará en condiciones de extrema pobreza al 90% de la población, aunque también por la voracidad de muchos comerciantes, proveedores, empresarios y aún científicos saldrán, si es que salen, inmensamente millonarios.

Por ejemplo, los cilindros de oxígeno incrementaron el doble su costo, las pruebas para detectar el coronavirus cuestan lo más barato, o sea con el doctor Simi, 2,200 pesos, bueno hasta los hijos de Bartlett se metieron de distribuidores de las bombas respiratorias a precios especiales, más bien especiales por sus altos costos, pero falta aún el negocio más lucrativo de la historia: la vacuna, imagínense cuántos millones han invertido todos los laboratorios del mundo para producir la cura del coronavirus, que al parecer ya le andan pegando, así es que imagínese más. Son miles de millones de ese medicamento que se deberán aplicar en el mundo y no crean, yo no, que serán nada baratas, aunque los gobiernos digan que absorberán el costo, la verdad es que los gobiernos no regalan nada, todo el dinero que gastan proviene de los impuestos que todos pagamos.

Ojalá no nos vayan a decir que el semidiós López Gatell será el enlace encargado de la compra y aplicación de la vacuna, ya mejor búscale una gobernatura.

AVISO OPORTUNO

Creo que ya es oportuno que alguien le avise al presidente López Obrador que los daños en propiedad ajena que se dan en las manifestaciones, las tomas clandestinas huachicoleras, los saqueos en todas sus modalidades, los asaltos en el transporte público, los bloqueos en vías ferroviarias, el secuestro de autobuses con todo y choferes, la toma de casetas, etc., no son provocaciones al gobierno de la cuarta transformación, son delitos y como tales, deben prevenirse, investigar y finalmente castigarse con las penas de la ley.

Lo único que debemos agradecer al Sr. Durazo en su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública es que no nos infirió el tormento de mostrarnos diariamente elegantes y sofisticadas gráficas sobre las personas ejecutadas en el país, como lo sigue haciendo el contador de muertos López Gatell.

Algo muy bueno que podría hacer nuestro presidente por las personas que ya contamos puras canas, es recomendarnos el tinte, shampoo o enjuague que usa, pues hemos visto que en su blanco pelo luce un tono rubio que ni Donald Trump tiene.

SI CONOCEMOS ALGUNOS

Uno de los argumentos usuales para no dar importancia a la pandemia que nos azota, y nos está partiendo la ma….dona, era el "espérate, a ver dime alguien que conozcas que se haya muerto de Covid", y desafortunadamente ahora se ha revertido el argumento; a ver dime algún grupo de gente que no haya tenido alguna persona contagiada o muerta por el coronavirus.

En lo personal me lamento por el desenlace total de varios amigos apreciables, entre ellos los catedráticos de la FADER, Lic. Netza Rivera, Dr. Galindo Sifuentes, dos contadores públicos, Jorge Torrijos y Yermo Madrazo y ruego a Dios que libre su batalla contra este maligno bicho el gran y estimado luchador social don Pedrito Ávila Nevárez, si no quién para gestionar la instalación del ferrocarril Durango Mazatlán. Pues la verdad es que nuestros legisladores federales salieron muy federales y no pelan un chango a mordidas, y todavía están aspirando a reelegirse. ¡Sí chucha, y su nieve de qué la van a querer!

HASTA LA PRÓXIMA

PD: El dicho no pelan un chango a mordidas es propiedad de este servidor, prohibido su uso en discurso.