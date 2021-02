El mundo según MAGL

Para quien como yo, ama a Durango y de pasada a la Universidad Juárez, es un verdadero banquete visual hojear las páginas de tres libros de grandes dimensiones con papel de opalina, pasta gruesa y una muy bella impresión editorial, además de que estos libros me fueron obsequiados, suertudo que soy!

Primer libro: Tiempo e Imagen que es una recopilación de fotografías de época en bellos recuerdos del Instituto Juárez o Universidad y por mencionar algunas les diré que están las fotos de un 90% de los maestros que impartían clases hace 65 años en que ingresé a la UJED, una galería con los que fuimos presidentes de la Federación Estudiantil Universitaria, así como fotos de los equipos deportivos representativos de la Universidad y las principales actividades Juaristas, aunque en el tema del Burlesque no me aparece una sola foto de él México, siendo que actúe con algo así como 30 Burlesques y créame que no era el número de relleno, de cualquier manera una felicitación y un saludo al doctor Miguel Valle Bueno, director del IIH de la UJED.

Segundo libro: Más Allá del Agua, Justo en el Corazón, patrocinado por el Gobierno del Estado, bajo la coordinación de Pilar Rincón Torres, que reproduce en 179 páginas a todo color, fotografías muy bellamente logradas por Antonio Adolf Pastrana Martino, Mario Enrique Velasco Flores, Rodolfo Vázquez, y Alexandra Rubio. Imágenes tan bellas que me causan un dilema, si deseas marcar algunas para mi galería, no sabré cuál lado de la hoja aprovechar y cuál dejar al reverso.

Tercer libro: Histórico, en que se mezclan fotografías de Durango antiguo con imágenes del Durango contemporáneo a todo color, reforzando así nuestra convicción de que vivimos en una de las ciudades más bellas de México, destacándose la artística participación de los artesanos cantereros encabezados por el gran maestro Benigno Montoya, así como los grandes muralistas como el maestro Francisco Montoya de la Cruz como inspirador de esta modalidad pictórica.

¿POR QUÉ SOMOS JUÁREZ?

Ni los más prolíficos y creativos escritores como Julio Verne, Cervantes o Gabriel García Márquez, imaginarían la historia de un indito oaxaqueño, que de niño no podía hablar, menos escribir el idioma castellano, quien después de unos acontecimientos y su indomable obstinación, llegó a ser presidente de México y la mayoría de los mexicanos pensamos que Benito Juárez García es el mejor y más admirado presidente que hemos tenido. La fortaleza con que combatió la pretensión de instalar una monarquía francesa de nuestro país, debilita su salud y muere a causa de un infarto al corazón, causando un gran duelo y nacional y en cada estado se celebró un homenaje luctuoso. Y correspondiente a Durango se realiza en el Palacio de Gobierno, con intervención de los personajes más destacados y al tocar al licenciado Gerónimo Sida, catedrático del Colegio Civil, manifestó que en virtud de los grandes beneficios que don Benito Juárez ha otorgado nuestra institución, ésta debería llevar en lo sucesivo el nombre de Juárez. Y así a petición de maestros y alumnos, el gobernador general Florentino Carrillo decreta que a partir de 5 de agosto de 1872, nuestra institución llevas el nombre de Instituto Juárez, una bella historia en verdad.

HASTA LA PRÓXIMA