El mundo según MAGL

Covid y diabetes





A través de todo el tiempo de la pandemia del Covid-19, hemos oído hablar sobre el riesgo que significa para los diabéticos el llegar a contagiarse y es el primer factor de mortalidad, máxime entre personas de la tercera edad. Y para acabarla de ingar, ¿adivine usted cuáles son los medicamentos en el ISSSTE que más escasean? La insulina Glargina, que casualmente es el medicamento más caro, luego la sitagliptina y metformina, todos ellos de uso diario para controlar la diabetes.

Y por qué digo que pareciera ser un complot, pues por los datos que da conocer el doctor muerte, también conocido como López Gatell, de que los fallecimientos por Covid son en un 80% de adultos mayores de 60 años o sea aproximadamente 160,000 viejecitos fallecidos que significaron un gran ahorro en pago de pensiones, que permitirá pagar una mayor cantidad mensual a los supervivientes de la pandemia mayores de 68 años. En lo personal creo que a los usuarios del ISSSTE nos enoja más que no haya los medicamentos, que la estrategia anticorrupción de no comprarlos tomada por el gobierno federal





DURANGO PRÓSPERO Y FELIZ

Créame que no me cabe el gozo en el corazón de escuchar tantas excelentes promesas de los candidatos a las diputaciones federales y locales que ofrecen si triunfan en las urnas, no importa cuál de los partidos gane, pues todos y cada uno nos prometen empleos, combate a la corrupción, capacidad de gestión, mejores salarios, industrialización, seguridad, turismo, apoyos al campo, equidad del género, agua potable, vivienda, salud, dinero y amor y le dan gracias a Dios. Ya no tiene que creerles, pues todos critican la situación tan lamentable que guarda nuestro país y ellos saben cómo lograr un cambio y aunque si les cree, van a ver como no lo logran.





DÍA INTERNACIONAL DEL BESO

Decía mi hermano Paco, para recalcar la ignorancia de alguien en cualquier tema, "qué sabes del amor, si nunca te han besado" y crean que tenía mucha razón de dar al beso la misma importancia que la mujer bonita Julia Roberts, que aceptaba hacer cualquier cosa de su oficio, menos besar en la boca, pues sólo concebía hacerlo a quien amara. Recuerdo que siendo Miguel mi hijo niño todavía, cuando no lo podíamos llevar se ponía triste y enojado cuando le echamos un beso de despedida con la mano nos gritaba:

-Aventados no me gustan.

En otra ocasión estaba Rosalma algo enojada, sin motivo por supuesto, y para reconciliarnos le pedí que me dejara darle un beso en su naricita, a lo que respondió:

-Mejor besa una zanahoria, es lo mismo

Los churumbeles de España cantaban:

La española cuando besa, es que besa de verdad.