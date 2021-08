El mundo según MAGL

De inditos a españoles





¿Recuerda usted que a AMLO se le ocurrió que el gobierno de España debería disculparse por los atropellos cometidos en contra los indígenas mexicanos que eran dueños originarios del territorio?

Yo opino que esa fobia anti ibérica está fuera de lugar, pues los mexicanos de ahora provenimos de una mezcla de sangre española muy marcada, tan sólo observe usted los apellidos predominantes: Rodríguez viene de Rodrigo, González de Gonzalo, Martínez de Martín, Fernández de Fernando, Ramírez de Ramiro, etc. Pues la ez era para identificar a la persona como hijo de alguien. Igual que la terminación son, en los apellidos de los gringos. La verdad no necesitamos ser puros para considerarnos mexicanos, es el amor al terruño y el respeto a cada uno de los habitantes de nuestro querido país, lo que nos identifica.

LOS CÓMICOS MEXICANOS

No cabe duda de que nuestro país tiene una enorme predilección por los actores cómicos que nos alegran la vida, como lo hicieron Cantinflas, Tin Tan, Joaquín Pardavé, el Palillo Martínez, que nos hicieron reír por años. Quizá ante la ausencia de ellos nuestros políticos asumen la responsabilidad de hacernos sonreír y pongo dos ejemplos

En las mañaneras el señor presidente AMLO al referirse a una propuesta de empresarios de los medios de comunicación, comentó sonriente: lo que diga mi dedito, mientras menea el índice de la mano derecha, luego continuó: o como decía Juan Gabriel en una de sus canciones y para reforzar lo dicho le pidió al del sonido poner una canción del divo de Juárez y Rocío Dúrcal, en que esta última dice muchas veces: que no y que no. Y se transmitió completo el video y se acabó la reunión.

Pero el colmo de la comicidad, corre a cargo del Super Star López Gatell en una rueda de prensa, en que empezó accionar ambas manos en un simulacro de lavarse las manos y empezó a cantar:

-Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas, te las cantamos a ti.

-Ya ven, el tiempo que utilizan para cantar las mañanitas es suficiente para lavar sus manos y prevenir el contagio del Covid.

Aunque repetiré lo que decía un tío mío.

-Hasta para hacer chistoso se necesita gracia. De lo que carece el tal Hugo.

UN CONSEJO LABORAL

Ante las acusaciones del inmaculado Emilio Lozoya en contra del ex dirigente panista y ex candidato presidencia Ricardo Anaya, es casi seguro que no podrá ser candidato en la próxima relativamente, elección presidencial, pero no tiene, digo yo de qué preocuparse, pues con una adecuada asesoría empresarial, puede iniciar un negocio a gran escala para producir y distribuir un tónico medicinal que haga crecer el pelo de forma exponencial, con la ventaja de que él puede ser el modelo de la loción cherbedo (odebrech al revés)

No creo que el financiamiento de la empresa sea problema, con 6 millones de capital le alcanza.

HASTA LA PROXIMA