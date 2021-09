El mundo según MAGL

Ecos del desfile cívico-militar









Qué tremendo orgullo nos causó ver el tremendo poderío del ejército mexicano el pasado 16 de septiembre, ver en el cielo aviones caza y helicópteros artillados y al nivel de tierra tanquetas, vehículos blindados provistos de certificado armamento de alto calibre, cuyo poder de destrucción impresiona tan sólo al verlos.

Y me puse a pensar, como seguramente muchos otros habrán pensado, no será más conveniente que en vez de abrazos, el crimen organizado fuera combatido con la fuerza de nuestro ejército? Pues vemos que los carteles no sólo están organizados, sino se han vuelto descarados y exhiben su fuerza colgando a los ejecutados de puentes, matando a 15 albañiles disque para calentar el ambiente, confiando en la total impunidad a sus actos.

No debiera el presidente, que tanto critica el porfirismo, conocer el hecho de que durante su primer periodo como presidente, don Porfirio pacíficó el país, combatiendo las bandas que asolaban el territorio nacional y lo hizo con la fuerza de las armas.

GALERÍA DE LOS FAMOSOS

Ya iniciamos en el museo regional Ángel Rodríguez Solórzano, también notificado con El Aguacate, el montaje de la exposición retratista y que duranguense que mostrarán pinturas de personajes como don Guadalupe Victoria, Francisco Villa, tres de los rectores de la UJED: Don Rubén Solís Ríos, José Hugo che Martínez y don Ángel Rodríguez Solorzano, admiraremos también a un autorretrato del gran muralista maestro Francisco Montoya de la Cruz; dos artistas muy reconocidos, las maestras Lilia Santaella, y Lucero Hernández. La inquieta y multifacética Pilar Rincón nos deleita con su autorretrato, y admiramos la belleza y distinción de una reina de la ciudad; de las cosas del gran líder del campesinado licenciado César Guillermo Meraz Estrada, que fue plasmado en un lienzo por el maestro Luis Gustavo Sandoval, incluso se exhibirá un cuadro, el único que conozco que haya elaborado el insigne escultor Benigno Montoya.

La fecha considerada para la inauguración será en los primeros días del próximo mes de octubre.