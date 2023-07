El naufragio de la escuela número 13

El título del presente artículo obedece a la metáfora creada y expresada por el maestro César Abel Terrazas Monárrez, en la ceremonia de fin de cursos de la escuela primaria No. 13 “Prof. Ignacio Soto”, donde categóricamente arengara al personal directivo, docente y de apoyo a que “sean los últimos en abandonar un barco que se hunde y no los primeros”

Sin duda que dicha metáfora alcanzó niveles de huracán en mi escaso entender, porque por un lado suena a solidaridad, con el fin de animar a sus compañeros a que se crezcan en el dolor de la tragedia inevitable y por el otro, a que ya les cayó el veinte y se han decidido a coger su parte de esa crueldad, que desde hace tiempo se había repartido, pero que se habían mostrado omisos, porque enla distancia les era más cómodo atestiguar lo que en su integridad política no les afectaba.

No pretendo debatir la procacidad literaria, ni asestar el hachazo silvestre. Simplemente se me ocurre pensar que no puede hundirse lo que dicen los piratas que ya lograron hundir. De ahí que tampoco puedan quedar a salvo los actores que con su pasividad y silencio permitieron que la nave se fuera a pique. Así que las palabras del reconocido maestro me suenan a orquesta distractora del Titanic.

Quisiera haberle dado otro matiz a estas líneas, pero dicha metáfora en su contenido es altamente temeraria, ya que sin duda se fundamenta en algo que no tiene reversa, pese a las palabras de reconocimiento que lanzara en calidad de salvavidas, a quienes de forma estoica han navegado, pero desafortunadamente nada ha sido suficiente para evitar la tragedia.

Sin duda que la expresión del representante de la Sección 44 y padrino de la última generación, no tiene desperdicio, cuando trae a mi mente los escritos de Ziusudra, donde plasma en sus tablillas una lista de experiencias de todos los sabios que ya habían muerto.

Por eso, hay que recordarlo tal y cómo lo escribió tras un terrible naufragio. Cuando los dos ríos de Mesopotamia, llamados el Éufrates y el Tigris, se desbordaron y arrasaron dantescamente con toda la ciudad, Ziusudra se inspiró inmediatamente y se dio a la tarea de crear una lista de consejos, donde mezclara lo patético con el humor.

Por eso, al troche moche según yo, escogiera los menos descarnados y ahí van: “No compres un burro que relincha, porque es el mismo que te tumbará y te pateará el trasero”. “Siempre debes agarrar un buey más fuerte que tú, para cruzar un río caudaloso, desafortunadamente éstos llegan al final de la tragedia y se concretan sólo a dar el pésame”.

“La esperanza muere al último y no está mal que se alíen a un hombre poderoso que los salve; pero deben comprender que es fácil compartir el pan cuando éste ya se acabó”, “El aprendiz de mago siempre trae su saco lleno de trucos y palomas, mientras que el arrogante lo lleva vacío”.

Son en efecto advertencias para quien ha visto una ciudad espléndida y próspera ante una inundación sucumbir. La lista de Ziusudra termina con una certeza final. “El destino es como la orilla del río: existe para hacernos resbalar” y creo que el maestro no sólo se resbaló, sino que al calor de la emoción tuvo la pésima idea, de agarrar una tabla maltrecha y lanzarse a la mitad del mar, para gritar a los alumnos y a sus padres, que no están obligados a abandonar ese barco, aunque ya el agua les haya llegado hasta el cuello.

A partir de ahí, el maestro César ha adquirido un gran compromiso, al externar el apoyo sindical, que hasta ahora había sido simple espectador en tierra firme y ha quedado intocado por los bandazos del destino, por los huracanes y tempestades que ha sorteado la señora Ivón Reyes, que contra viento y marea, todavía jala el último nudo del malacate, no para evitar el hundimiento de la embarcación, sino para tratar de rescatarla.

Pero he ahí, la sorpresa que se ha llevado con las declaraciones del representante sindical, donde públicamente ha adquirido el compromiso de aventarse a las aguas peligrosas del capricho, y que si no es jarabe de pico como sospecho, sin duda que se lanzarán a salvar aquello, para arrebatarle a los piratas el festín del regocijo, que celebran desde el muelle por contribuir al naufragio de la nave número 13. Poco tiempo para ver el triunfo o la derrota.