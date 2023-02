El negocio de administrar pend...

Desde hace varios años se ha difundido una clasificación del pendejo realizada por Facundo Cabral, bastante simpática y recreativa. Ha gustado mucho a la gente y, lo han llegado a difundir y considerar como si él fuera el autor de dicha categorización.

Es de suma importancia dar el crédito al verdadero creador, que fue Hermenegildo Torres, Saltillero, pero radicado en Monterrey desde los años 30 del siglo pasado, en donde fue dueño de un taller de grabado y troquelado, y en 1958 fundó el PUP (Partido Único de Pendejos). Su filosofía alcanzaba grados sorprendentes como el de señalar: “Sólo hay dos clases de pendejos: Los que son, y los que no lo reconocen”. Y se basaba en la frase conocida de Sócrates: “Yo sólo sé que no sé nada”, a la que le dio el sentido humorístico indicando: "Sócrates dijo: “yo sólo sé que no sé nada”.

Por deducción lógica, puede inferirse que: “soy un pendejo”. Y si yo, tú, él-ella, nosotros, ustedes y ellos aceptamos que somos una bola de pendejos, entonces tendremos algo en común que nos hermane, nos distinga y nos fortalezca"

Y así como ha venido de nuevo la clasificación del pendejo en voz de Facundo Cabral, podemos hablar de la Administración de los Pobres y Pendejos que actualmente se realizan por parte de muchos de los políticos de nuestro país, y que se ha convertido en un negocio bastante atractivo y provechoso.

Como textualmente lo decía Hermenegildo Torres, “Ser pendejo no es cuestión de nacionalidad, posición económica, género ni creencias... todos hemos sido o seremos pendejos, sólo es cuestión de tiempo, lugar y circunstancia”. Personas que saben de la existencia de otras a las que les ha llegado la calvicie, pero que son pelones, acomplejados y pendejos, les fabrican un producto milagroso que supuestamente hacen que nazca de nuevo el pelo, y ya tienen una fuente maravillosa de ingresos, hasta que se dan cuenta los pendejos pelones que, lo único que detiene la caída del pelo es el suelo.

Las bolsas para dama, de diferentes marcas, pero sumamente caras, son aprovechadas, tan sólo para que sean exhibidas por las mujeres vanidosas, acomplejadas, ricas y pendejas, pues dichos artículos dan la misma utilidad que las bolsas que valen 95 % menos de lo que gastaron por las “Vuitton” o, “Hermes Kelly” como la bolsa que dicen traía la esposa del comunista Díaz Canel, cuando estuvo en nuestro país.

En los cierres de campañas de El Estado de México y de Coahuila, pude constatar por los medios que, algunos políticos, aprovecharon a la gente pobre y pendeja para acarrearlos en sus mítines, a donde acudieron todos aquellos pendejos y necesitados, con sus niños que exhibían sus relucientes mocos de la nariz y su cara de agobiados, pero que son cuidadosamente fabricados por muchísimos de los políticos, de otra manera, en donde encuentran para manipular a tanto pendejo.

Hace más de 4 años, a quien en alguna ocasión le llamaron el mesías tropical, convenció a treinta millones, la gran mayoría de ellos, flojos, ineptos, resentidos sociales, envidiosos de quienes en su vida han tenido algo de éxito, y eso sí muy pendejos, quienes creyeron que, por decir que “primero los pobres” pensaron que les iba a sacar de la pobreza, con una limosna mensual o bimestral, sin saber que con ello, los haría más holgazanes, incompetentes, necesitados y pendejos, multiplicándose de tal modo, que el mesías pueda vivir administrándolos, como un verdadero rey por generaciones.