El plagio de una suprema

Para ser ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debe tener, además de título de licenciado en Derecho, una buena reputación. Estos requisitos son -entre otros- exigidos por la Constitución Política Federal, Ley Suprema y Fundante del Estado mexicano.

Cuando se estudia Derecho Constitucional, desde las primeras clases se hace especial énfasis en los alumnos acerca de que los conceptos: “Suprema” y “Fundante”, son más que simples adjetivos, ambos representan los verdaderos principios sobre los que se cimientan los regímenes constitucionales, entendiendo como tales a aquellos sistemas de gobierno que se ciñen a los preceptos y principios contenidos en la obra del Constituyente.

El que sea Suprema quiere decir que nada ni nadie puede estar por encima de la Constitución, esto es, que ninguna ley o decisión de persona u organización puede contrariar los preceptos por ella señalados, de modo que cuando esto ocurre, el Poder Judicial debe afanarse por que la ley sea expulsada del orden jurídico y la decisión privada de efectos.

Ser la norma Fundante de un país significa que todo el entramado jurídico normativo se debe sostener de la Constitución, de tal suerte que la validez formal y material de las disposiciones jurídicas se determina en función de su no contrariedad con la Carta Magna.

Pues bien, para la ministra Jasmín Esquivel Mossa estos principios constitucionales son intrascendentes, la señora no es licenciada en Derecho y tras el plagio descubierto no goza de buena reputación, no obstante lo cual sigue formando parte del que se dice es el máximo tribunal del país.

La credibilidad y prestigio de la Corte se ha puesto en entredicho, no porque Jasmín Esquivel hubiera plagiado una tesis para obtener el grado de licenciada en Derecho, sino porque la responsable no ha tenido la calidad moral y la vergüenza de renunciar a su cargo, ya lo dijo el senador Germán Martínez: “la responsabilidad política ni la vergüenza prescriben”.

Pero también los otros diez ministros de la Corte se han visto cortos de responsabilidad política y vergüenza, ninguno de ellos ha hecho su trabajo en este caso: salvaguardar el orden jurídico constitucional, pidiéndole a la señora Jasmín Esquivel que renuncie.

Una raya más al tigre de este régimen que se dijo ser la Cuarta Transformación de México.