El precio de trabajar en en equipo

Trabajar en equipo no significa necesariamente trabajar “juntos” ni tampoco trabajar “menos”. Trabajar en equipo requiere pagar un PRECIO mayor que trabajar solo, pero también disfrutar de LOGROS que nunca hubiéramos podido alcanzar solos.

Para trabajar en EQUIPO necesitamos al menos tener en cuenta cuatro (4) ASPECTOS:



JURISDICCIÓN (1) Conocer los LÍMITES de la responsabilidad asignada. Identificar las PERSONAS con quien me remito y quiénes lo hacen conmigo. RELACION (2) Estar consciente que en toda relación humana existe el potencial del CONFLICTO. Aprender a gestionar las EMOCIONES negativas priorizando el bién mayor del equipo. COMUNICACION (3) Aprender a DISENTIR con gracia y ACORDAR con honestidad. Identificar cuándo una decisión hay que CONSENSUARLA y cuándo el equipo espera que el líder la tome. MOVILIZACIÓN (4) Para las personas que lideramos el equipo, la única forma de movilizar a otros es con el EJEMPLO. La función de quién lidera es FACILITAR (no mandar) y de quien es liderado COLABORAR (no criticar). Cuando algo no sale bién, el líder asume la RESPONSABILIDAD y cuando algo sale bién el líder da el CRÉDITO al equipo.



Cuando pagamos el precio de trabajar en equipo nos hacemos más humildes, aprendemos a compartir la carga, disfrutamos el proceso y celebramos en otra dimensión el gozo por los resultados: “Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante! Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor; uno solo ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente!” (Eclesiastés‬ ‭4‬:‭9‬-‭12‬ ‭NVI‬‬)