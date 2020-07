El PRI, entre radicales y moderados

Los priistas a nivel local y nacional ya saben qué camino tomar llegado el momento: Con Manlio Fabio Beltrones o Miguel Osorio Chong. El ala radical del Partido Revolucionario Institucional, ya tiene tiempo planteando que, para quitarle la mayoría a Morena en 2021, es necesario hacer alianza de facto o legal con el PAN, PRD o con el diablo, no dudarán en hacerlo.

Por ejemplo, ¿aquí en Durango quiénes serían los candidatos del PAN y del PRI a los cuatro distritos federales? La posible alianza que pretenden no les garantiza la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, esas mayorías ya forman parte de la historia, y los partidos hegemónicos también.

La propuesta del sonorense Beltrones es a todos aquellos priistas de toda la vida, los que no se voltean ni en la cama. Éstos deberían leer con lupa lo que dijo hace unos días Manlio Fabio Beltrones. Nadie puede negar que éste conoce al PRI, a los grupos de interés al interior del partido y a las cúpulas que acabaron con lo que fue el partido del siglo XX. Manlio Fabio tiene tanto camino recorrido en la política, que sólo le falta ser candidato a la Presidencia de la República, por el PRI.

Ha visto la 4T desde los tendidos y sabe cuando el torero es bueno o malo. En su discurso, les dice a todos los tricolores que la lucha no puede estar concentrada en contra de un partido político y menos del presidente. Pone el dedo en la llaga: “nos ha faltado la reflexión y la autocritica para reencontrarnos con los ciudadanos”.

Y ya que andamos por el rumbo, a los panistas les va como anillo al dedo. Los del PAN y los del PRI podrán hacer alianza entre ellos, ya que los hechos así han sucedido. Durante muchos años se unieron para cerrarle el camino a López Obrador, ahora, quieren hacerlo para sacarlo de Palacio Nacional. Manlio Fabio reconoce que AMLO ganó la Presidencia de manera democrática y contundente.

Por eso, afirma que los gobiernos pueden ser buenos o malos, incluso tentaciones autoritarias, pero la vía será las elecciones. Ironía, casualidad o coincidencia, pero López Obrador dijo siempre que, para cambiar el régimen, la violencia no era la vía y propuso la vía pacifica mediante el voto. Manlio cita a su paisano Álvaro Obregón, para explicar que los excesos en política son malos y que para ello están los acuerdos, y así evitar la polarización o la división.

Creemos que Beltrones tiene calidad para dar opiniones a los militantes del PRI. Les advierte lo delicado que sería caer en las trampas de la “derecha rancia y golpista, disfrazada de organizaciones civiles”.

Los priistas no deberían echar en saco roto las opiniones de quien fuera el presidente de su partido. Les recuerda que no todo se juega en 2021, también en 2022 con la revocación de mandato. Los panistas han sido la mejor oposición de la historia de México, pero en el pecado llevaron la penitencia: no supieron gobernar.

El PRI no canta mal las rancheras, como pensaron que el poder era eterno, hoy, parafraseando a Juan Gabriel, ya ven que no fue así. Deberían de seguir el consejo de Manlio Fabio: Sean autocríticos, recuperen los millones de votos que perdieron. Recuerden: El poder se gana o se pierde en las urnas, tarde o temprano.