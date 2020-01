El PRI partido que más trabaja y no votan por él: Enrique Benítez

Al parecer, hay Enrique Benítez Ojeda para rato en el PRI Estatal. Si Benítez sigue al frente de su partido, por algo será. Desde la estrepitosa caída del PRI en 2016, sabía que en política se gana y se pierde. Aprovechó la derrota de su partido para conservar el capital político.

No se recuerda, en los tiempos recientes del tricolor, a un dirigente tan polémico como Benítez Ojeda. “El fuego amigo” del tricolor, desde hace ya tiempo lo quiere quitar como presidente, pero ya se vio, que puede transitar por las cuadras de Mezquital y de las bicicletas famosas.

Hace unos días, Benítez invitó a directores de medios y a columnistas a un desayuno con motivo de año nuevo. Reconoce, que su partido atraviesa por el peor momento de su historia. Hoy, con el 7% de las preferencias electorales, el PAN con 12% y MORENA con el 36% el 2021, 2022 y 2024 no les pinta nada bien. Si hoy fueran las elecciones, MORENA ganaría. El PAN y el PRI, están haciendo sus cálculos. De acuerdo a Benítez se está plateando una alianza entre ambos partidos con el fin de enfrentar a MORENA en 2021 y 2024. Como en la política y el amor nada está escrito, hay posibilidades, ya que la ley electoral lo permite porque si ya lo sabe Dios, que se entere el mundo entero.

De los arrepentidos es el reino de los cielos. Ahora el PRI quiere hacer, las cosas que no hizo en el pasado: “Ir en busca del tiempo perdido”, de la sociedad que les dio la espalda y regresar a la Presidencia de la República. Cuando hace algunos años, la oposición propuso una segunda vuelta en las elecciones presidenciales, el PRI se opuso porque sabía que perdería.

¿Pero si las personas cambian de sexo, de partido, de ideas, por qué no proponer una segunda vuelta? El tricolor va más allá: También quieren una segunda vuelta en el tema de los gobernadores. En pocas palabras, quien no obtenga más del 50% de los votos no podría ser presidente ni gobernador. Para ello se requiere reformar la Constitución Federal y la de los Estados.

Si constitucionalmente fuera posible, ¿de qué partido sería el candidato de esta alianza del PRI o del PAN? Se agradece la sinceridad de Enrique Benítez, acepta que ya ha habido algunas pláticas para hacerle un “TUCOM” al candidato de MORENA que en el fondo sería AMLO. Y ya encarrerado el gato, Benítez anunció una iniciativa de reforma para cambiar al actual IEPC. Apuntó: “Tiene que ser este año las reformas que propone el PRI a nivel estatal y federal, el tiempo es muy corto, en noviembre comienza el proceso electoral rumbo a 2021” En 2018, ni juntos el PRI y el PAN, le hubieran ganado a MORENA ¿Lo lograrán en 2021 y 2024? Ya se están aceptando apuestas.