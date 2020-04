El pueblo bueno y sabio en tiempos de Covid-19

La apuesta que el presidente de México ha hecho a la bondad y sabiduría del pueblo mexicano para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19) parece no haber sido la mejor opción; el #quédate en casa y la heroína Susana Distancia les han importado muy poco a un sector de la población que sigue saliendo a la calle sin respetar las medidas sanitarias implementadas por la autoridad.

Es dable señalar que esta política de tolerancia extrema está vigente desde que López Obrador llegó a Palacio Nacional, bajo el argumento de “no reprimir al pueblo” ha permitido que sea el pueblo el que reprima al gobierno. Aparecen vivas en el recuerdo las escenas en donde los miembros del Ejército y de la Guardia Nacional son prácticamente sobajados por turbas de buenos y sabios personajes, unos del crimen organizado y otros de la llamada sociedad civil.

Bajo el contexto de la pandemia, de la facilidad de contagio y ante la poca colaboración de algunos, cabría esperar una reacción más enérgica del gobierno federal para someter a quienes ponen en riesgo la salud de los otros muchos que sí adoptan las medidas de prevención, y más, que están colocando en la cuerda floja al maltrecho sistema de salud, el que por cierto sigue en pie gracias a los médicos y enfermeras que trabajan y se esfuerzan todos los días por sacar adelante a los enfermos, aun cuando carecen de los insumos elementales.

Pero pareciera que López Obrador está más ocupado en cuidar su imagen y en no seguir cayendo en los niveles de aceptación, el tabasqueño ve con angustia que ya estamos a tiro de piedra de las elecciones que renovarán la Cámara de Diputados federal, y los resultados de su autodenominada Cuarta Transformación (4T) no acaban de llegar, así que no atizará más el fogón con alguna medida que moleste al pueblo bueno y sabio.

Ante la actitud timorata del centro, que ya debió declarar el Estado de emergencia o de excepción desde hace semanas, algunos gobernadores y presidentes municipales han optado por dictar medidas que restringen algunas libertades, entre ellas el de la libre circulación. Esta medida ha provocado que el pueblo bueno y sabio acuda a solicitar la protección de la justicia federal a través de un juicio de amparo para revertir la medida que busca evitar la propagación del virus.

Esta es una prueba palmaria de cómo los derechos humanos son tergiversados cuando se ponen al alcance de un pueblo que de bueno y sabio tiene sólo un mote electorero. Si bien el Estado de excepción debe ser declarado por el presidente con la aprobación del Congreso, debe imperar el interés general sobre el particular, a pesar de la formalidad del procedimiento. Sé que los puristas amantes de los derechos humanos se rasgarán las vestiduras, pero no sería la primera vez que el Poder Judicial resuelve en atención a una decisión política, sanitaria en este caso.

Las experiencias vividas en países como Italia, China y Estados Unidos no han servido de ejemplo, en Durango tenemos el caso del poblado Ignacio Allende, en Guadalupe Victoria, y en la colonia San Carlos de la ciudad capital, en donde por no atender el llamado de quedarse en casa se han dado brotes de contagios familiares.

El pueblo bueno y sabio existe sólo en el discurso electorero del presidente López Obrador, basta con asomarse a los medios de comunicación y a las redes sociales para percatarse de que a pesar de la contingencia hay reuniones, francachelas, paseos y visitas –los contagios de Ignacio Allende y de la colonia San Carlos fueron por contagios de visitantes- de familiares y hasta de amigos.

Mientras no existan medidas realmente efectivas, como multas y arrestos, la gente seguirá saliendo a la calle sin asunto. En Durango el gobernador José Rosas Aispuro anunció como medida preventiva sancionar con trabajo comunitario a quienes no justifiquen su andar por las calles de esta callada y tranquila ciudad colonial. Veremos si la medida funciona.