El que equivoca los medios pierde los fines

Tesis pragmática en política de que el fin justifica los medios. El pragmatismo en filosofía busca acercar la teoría con la práctica. En política se ha desvirtuado relegando el razonamiento, a la postura de seleccionar los prejuicios más cómodos y funcionales a los prejuicios de base. El pragmatismo filosófico es didáctico en vincular la teoría con la práctica para sustentar criterio de verdad a posteridad.

López Obrador en sus mañaneras recurre a su slogan central de política social y económica: “por el bien de todos primero los pobres”. Pronunciamiento en el que casi todos estamos de acuerdo; son fines igualitarios con esencia de humanismo, y al que se le critica no contar con los medios explícitos para lograrlo. Incluso llegó a aderezarlos con cierto ascetismo al decir que para que se querían dos pares de zapatos bastando con uno.

Después de las elecciones en las alcaldías de la ciudad de México lanzó epítetos a la clase media de aspiracionista, individualista o egoísta. Una metralla en denuestos para no llamarle pequeña burguesía, calificación hecha por la izquierda en el materialismo histórico, de clase transitoria entre el proletariado industrial y la burguesía. Así ha mencionado programas económicos con barniz de izquierda, pero con precaución ante los oídos de los empresarios.

El presidente debió informarse del discurso de Bernie Sanders, candidato independiente a la presidencia de los EE.UU en 2016 contra Trump y H. Clinton. Por Sanders votó el 10% de los electores, jóvenes principalmente. Con argumentos de izquierda pidió actuar para reducir la explotación de trabajadores por el capital y mayor protección social, bajar los altos porcentajes de plusvalía o sobreproducto que generan los trabajadores y se apropian los grandes empresarios. Allá nadie se alarmó, aquí la derecha en general pondría el grito en el cielo, a excepción de empresarios progresistas que los hay.

El gobierno fustiga el neoliberalismo y hace lo mismo. La reciente negociación con Tesla dicha por el presidente, la función del banco de México y la compra con Iberdrola son unos de los ejemplos. Que eran necesarias esas operaciones es verdad, pero en 4 años no se ha tenido un plan económico general para que las inversiones extranjeras sean directas, no subsidiarias, o asociadas con prestanombres. No se ha fortalecido la infraestructura social en caminos, agua suficiente, energía eléctrica limpia o sucia pero barata, salud y educación para elevar la productividad laboral.

Se escucha de acortar y cancelar concesiones mineras, como en las de energía eléctrica que el PRIAN otorgó cómplice de capital extranjero. Las mineras, sobre todo las canadienses por 30 años ya extrajeron nuestros recursos minerales a cambio de sueldos regulares, y no sabemos de aprovechamientos o beneficios de minerales con capitales y tecnología nacional. A canadienses y otras empresas extranjeras se les concesionó la mitad del territorio nacional para su explotación en millones de hectáreas.

Andrés Manuel López Obrador debe dejar en claro la negociación con Iberdrola y el fraude en SEGALMEX, es inverosímil decir que a Ignacio Ovalle lo engañaron los priistas. Hay rumores de que los 15,000 millones de pesos fueron desviados en comprar azúcar y granos para enviarlos a Venezuela. Se habla y escribe de un affaire en Iberdrola con Larry Fink, el poderoso financiero en jefe de Black Rock, un amigo del presidente que goza de privilegios en Palacio Nacional. Recasèns Sichès: El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

