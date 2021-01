El resultado de PRI/PAN/PRD repercutirá en Durango 2022

Ya está en el aire la propaganda de los partidos para las elecciones del 2021, y me sorprendió ya ver en la tele a Martín Vivanco, explicando que aspira como diputado federal por MC, con el pretexto de que es publicidad de lucha por la candidatura en Movimiento Ciudadano, y en Gómez Palacio los de MORENA están más en acción que en la capital, y ya bautizaron a La Laguna como territorio del partido de AMLO.

Y debido a la increíble alianza, Gaby Hernández no luchará por el IV distrito federal, que la habilitaría para la presidencia de la capital, porque competirán mujeres, pero del PAN y de MORENA, aparte de Vivanco que se me hace que va por ese distrito, en el caso de PRI/PAN/PRD, porque Rocío Rebollo va por el segundo federal, el tercero sería para alguien del PRD, salvo que se fueran por el primero y Pedro Silerio por el tercero. De modo que “La China” Hernández López procurará repetir como diputada local y ya veremos en el 2022 como estarán las cosas.

Si se quisiera mantener la alianza para la gubernatura y las alcaldías en el 2022, el partido que más votos tuviera en las del 2021 llevaría mano, y parece que ese sería el PAN, y la capital para el PRI, por eso se me hizo raro el entusiasmo de Benítez por la alianza, porque están renunciando a la gubernatura.

Y en el caso de MORENA y el PT, muy importante un resultado bueno en general, que derrote a Rocío como se sienten seguros de que así será, pero además con diversos éxitos en las locales y federales en general, para llegar competitivos a las del 2022.

Y a todos los demás, incluido MC, no les veo futuro, salvo alguna sorpresa en las locales.

Pero para la gubernatura que estará difícil para MORENA y el PT aunque vayan juntos, se me hace que con Gonzalo y Enríquez sería bueno un trabajo conjunto desde ya.

Me refiero a que al mismo tiempo que apoyarían a los candidatos de esa alianza en el 2021, fueran teniendo reuniones con sectores distintos, sobre una gubernatura al estilo AMLO, que beneficie a Durango, para que en la encuesta estatal para elegir candidato a gobernador estuviera ese antecedente.

Puedo estar equivocado y en las dirigencias de MORENA/PT ya tengan sus planes para este año y el 2022 quede para su momento, además de que Andrés Manuel le pondrá mucha atención a volver a tener la mayoría en la cámara de diputados, para lograr un cierre de gobierno sin que le obstaculicen sus presupuestos y tenga libertad para una etapa sin pandemia.

Andrés Manuel confía en el pueblo y en la ciudadanía libre, y en las encuestas en las que sigue teniendo una muy alta aceptación, y MORENA está arriba en las intenciones de voto, es decir, en el plano nacional. Y un personaje serio de los medios se atrevió a decir que MORENA está arriba en 14 de las 15 gubernaturas que estarán en juego. Sin embargo ví una en la que Alfonso Durazo en Sonora va en segundo lugar, bastante debajo de la coalición increíble. Y no se me hizo raro porque el ex titular de Seguridad, tiene como treinta años fuera de su estado. Espero que el partido de López Obrador gaste un buen dinero en encuestas en los estados, antes de optar por candidaturas, y casos como el de Monterrey son sorprendentes, aunque mi estimada Tatiana Clohutier está mejor como Secretaria de Economía, y ya dijimos que en cuanto a las diputaciones federales, el resultado estará en las grandes entidades del país.

Entonces es normal que regresemos a Durango, y como la pandemia estará durante las elecciones de este año, serán muy importantes el manejo de las redes y de los medios en general, sin excluir reuniones medianas, aunque hemos dado muestras en México de ser bastante irresponsables, alcabo tiene la culpa de todo AMLO. Lo bueno es que en México conoceremos el resultado de las elecciones el mismo día a la media noche.