Hace algunos días leí “El Rey del Cash”, libro en el que Elena Chávez narra de primera mano la forma en que AMLO se allegó de dinero durante todo el tiempo en que buscó la Presidencia de la República.

Básicamente el tabasqueño fue financiado desde 2005 y hasta 2018 por el gobierno de la ciudad de México con dinero público y de los trabajadores a quienes se les exigía el diezmo.

Pero además, AMLO hizo pactos de impunidad y otorgó candidaturas a quienes le garantizaran el suministro de dinero, independientemente de su pasado, su presente y de sus pretensiones para el futuro, lo importante no era quiénes son, sino cuánto pueden aportar a la causa cuatroteista; huelga decir que tampoco importaba la procedencia del recurso, si era público, privado o mal habido.

Mire, más allá de que el libro expone el testimonio particular de la autora y de que está aderezado con la consabida hipérbole de los hechos que toda obra de esta naturaleza requiere para ser atractiva al lector y causar impacto -ambos elementos requeridos por la casa editora-, no podemos negar que existen hechos que encajan por mera referencia lógica, y es aquí en donde descansa la credibilidad que pueda o no tener Elena Chávez. Veamos.

Es inconcuso que la estructura que construyó López Obrador y que operó por más de doce años, debió costar mucho dinero, no sólo como recurso para pagar un movimiento que tuviera presencia en los rincones más recónditos de la geografía nacional, sino también como insumo para convencer a un pueblo que a lo largo de su historia aprendió que los derechos políticos sirven para transigir con una despensa, algunos bultos de cemento, 200 pesos y, con el contacto adecuado, hasta con un redituable negocio.

A partir de que AMLO llegara a Palacio Nacional el dinero sigue siendo prioridad, la diferencia es que ahora el recurso sale, además del gobierno de la Ciudad de México, del erario público de todos aquellos gobiernos que tienen la marca de Morena o de sus aliados, lo lamentable es que ese recurso es utilizado para cumplir los caprichos de un presidente que no acaba de entender que ya no es oposición y de que goza de una aceptación inmejorable.

El alarde y bravuconería de llenar el Zócalo le costará al erario del país alrededor de 20 millones por cada 10 mil personas, según cálculos del columnista Darío Chelis; si consideramos que a la marcha acudió al menos un millón y medio de personas, pues saque usted sus cuentas.

Desde luego que los afines al presidente argumentan que cada persona que acudió al Zócalo pagó de su bolsillo el transporte, alimentación y hospedaje, todo por el gusto de saludar al presidente de la República…

¿Será?