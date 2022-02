El Setel: Un conflicto no previsto por la autoridad

El día de ayer el músculo del Sindicato Estatal del Magisterio al Servicio de Telesecundaria (SEMST), se hizo sentir frente a las instalaciones del Sistema Estatal de Telesecundaria. En la toma de las oficinas administrativas del Setel, la demanda inmediata fue el habitual retraso del pago de la quincena a los agremiados al SEMST que ya es reiterativo y hasta ofensivo para los trabajadores del Setel.

Lo anterior, sin que haya hasta el momento, el mínimo pudor o reparo por parte de la Dirección de Gasto Educativo del Gobierno del Estado y de la SEED, que dicho sea de paso se viene a sumar a la múltiple problemática planteada por el sindicato que encabeza el maestro Juan Manuel Salazar, quien no obstante su perfil conciliador, al sector oficial, al parecer lo que menos le interesa es negociar, quizá porque la cuenta regresiva en la entrega recepción es inminente; es decir, les quedan exactamente siete meses para que concluya la presente administración gubernamental, dejando graves conflictos tras de sí, dentro del Magisterio de Telesecundaria.

Uno de esos conflictos planteados al secretario de Educación en el Estado de Durango, es la afectación económica de más de 90 maestros que fueron promovidos desde el 2015 a la fecha, con sus respectivos emolumentos económicos y resulta que por falta de oficio en materia de administración financiera, los impuestos de dichos trabajadores de la educación, fueron mal calculados y en la actualidad los referidos docentes están por enfrentar procesos administrativos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que vienen a perjudicar su salario.

Lo anterior, motivado por un gravísimo error por parte del Setel y que de manera emergente y correctiva el Setel pretende deslindarse de tan lamentable error, toda vez que desde el 2015, mal informó al SAT, y a sabiendas del problema se dejó crecer; y al día de hoy los platos rotos, es decir, los errores en el cálculo de impuestos los tendrán que asumir los más de 90 docentes del Setel, siendo que fueron responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas del Setel, al no hacer de manera correcta el cálculo de los impuestos de los maestros promocionados desde la fecha en referencia.

Queda clara la incompetencia de los funcionarios que operan, planean y ejercen los recursos humanos y financieros en el Setel; por lo pronto, es público, que el SEMST está ponderando la posibilidad de que dichos funcionarios sean removidos de su cargo.

Se reitera que la movilización que ejerce el Sindicato Estatal del Magisterio al Servicio de Telesecundaria (SEMST); no es únicamente por el impuntual pago que ya es costumbre en cierta dependencia estatal, sino por la serie de inconsistencias en el manejo poco transparente en los recursos humanos y sus implicaciones en el rubro tributario, que si bien el SAT aplicará su obligación del reclamo de sus contribuciones a los trabajadores promocionados del Setel; no es correcto que tras de un lamentable error se diga que aquí no pasó nada.

Imaginemos el escenario al interior del Setel, donde los más de 90 involucrados eventualmente se inconformen y ejerzan su derecho denunciando a los responsables por la merma de su salario, debido a la incompetencia en el quehacer financiero. No está descabellada la idea, y esto tendrá remedio cuando el gobierno estatal y el Setel, escuchen la voz del SEMST y no la ignoren como hasta hoy.