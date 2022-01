El shock de la pandemia y la pospandemia

Estimado lector, el 2021 nos ha dejado dos puntos fundamentales a la humanidad, nuestra fragilidad y la interdependencia. El pasado nos deja experiencias y el futuro se muestra incierto.

Hemos transitado de una manera vertiginosa a estadios que nunca nos imaginamos, desde el ámbito digital a la laboral con todas sus implicaciones. En el presente tenemos claros los desafíos del futuro, pero no está claro el cómo se resolverá, quienes asumirán liderazgos para solucionarlos y los plazos de tiempo para solventarlos.

Sin cuestionar, de mi parte, estamos frente a grandes transformaciones para la vida de los humanos y no sé con certeza si estamos preparados para resolver estos problemas de manera colectiva o no. En realidad, como los impactos de la pandemia no cesan, aún no se está en condición de hacer un recuento de los daños y tener un referente sólido para otear el futuro.

La presencia del Covid-19, provocó una caída de más del 4% del PIB en términos globales y según la Organización Internacional del Trabajo, en el momento más álgido de la crisis sanitaria, 33 millones de personas engrosaron la lista de los desempleados y 81 millones salieron del mercado laboral.

En otro tenor, a nivel global, las empresas iniciaron sus operaciones con muchas dificultades y con un gran temor a la espiral inflacionista que comprometa la recuperación económica.

La tragedia económica y social fue paliada al unísono en el sentido de tomar medidas de apoyo a sectores principalmente vulnerables, una política fiscal y monetaria expansiva y planes de estímulo, pero al final del día, la adopción de estas medidas no fue tomada por todos los países, o bien fueron tomadas con diferentes intensidades.

Por otro lado, no se omite la tensión de las grandes potencias la cual señalará el compás geopolítico global y condicionará las perspectivas de recuperación. Es muy preocupante la relación de USA-China la cual ha quedado de manifiesto la rivalidad y que afecta el sistema internacional.

Con respecto a la política hay muchas preguntas en el aire que convergen en dos tonos distintos: La valoración de los ciudadanos de cómo se dio respuesta a la pandemia; las personas y propuestas que generen más credibilidad para conducir la pospandemia se verán reflejadas en las urnas.

Indiscutiblemente y a nivel global se han producido cambios en el consumo, movilidad, procesamiento de la información. En el ámbito educativo se produjo un proceso de aprendizaje intensivo y acelerado de herramientas digitales difícilmente reversibles.

La expansión del Covid-19 catapultó la salud a lo más alto de la agenda internacional la cual se centró en dos puntos: La cooperación internacional; el uso geopolítico de la vacuna. Las formas de enfrentar a la pandemia serán variables de gran peso sobre la agenda política, económica y social a todos los niveles.

Finalmente hay que aceptar que modelos y procesos quedaron de pronto obsoletos por lo que caben dos preguntas: ¿Están los gobiernos preparados para hacer frente a la pospandemia? ¿Nosotros estamos conscientes de lo que se requiere para hacer frente a una inminente cascada de transformaciones de todo tipo? Que las respuestas sean positivas. Estimado lector le sugiero leer a Eduard Soler i Lecha (12/2021) sobre el que he basado mi escrito. ¡Hasta la próxima!