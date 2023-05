El Sol a Plomo

MUY CUESTIONADO

Luego de que Alejandro Moreno Cárdenas mejor conocido como “AMlito”, perdón, “Alito”, arrasó con más del 95 % de los votos a favor para que continúe en la dirigencia del PRI nacional hasta el año 2024, fue muy cuestionado por muchos priistas que por obvias razones no se manifiestan públicamente, pero si cuestionan esta acción, ya que “Amlito”, perdón otra vez, “Alito” se perpetúa en el poder y con ello lo que asegura será una senaduría, pues actualmente es diputado federal y obviamente no va a soltar la “liana federal”, pero con esta acción deja un mal precedente para futuras dirigencias de este instituto político nacional que en vez de hacer las cosas para tratar de recuperar la confianza, sólo las enturbia más, así las cosas con los priistas.

HABRÁ EFECTO DOMINÓ??

Luego de la detención de Karol “N”, ex oficial mayor de la administración municipal 2019-2022 que encabezó Marina Vitela Rodríguez, en los corrillos políticos se dice que se viene un efecto dominó, es decir, que al caer uno, se viene más, sin embargo, habrá que esperar para que las investigaciones avancen, pues de los señalamientos que se le hacen a esta persona, seguramente habrá más personas que pudieran estar involucradas, incluso los conocedores señalan que pueden ser ex funcionarios que estuvieron en el mismo trienio y que fueron de primer nivel, esperemos y diremos hasta dónde llegan las indagaciones, pero por ahí se dice que algunos al ver las barbas de sus ex compañeros cortar, ya pusieron las suyas a remojar,

INFRACCIONADA

Hace poco más de una semana atrás un agente de tránsito detectó un vehículo que cometió una infracción de tránsito, de ahí que siguió la unidad y al hacerle el alto, se detuvo, por lo que el agentes de tránsito le informó sobre la infracción cometida, dicha acción no sería trascendental si se tratara de la ciudadanía en común, pero en esta ocasión se trataba de la ex alcaldesa de Gómez Palacio, la morenista Marina Vitela Rodríguez, dicha situación se confirmó en una sesión de cabildo en Lerdo, aunque cualquiera puede cometer un error, sin embargo, al ser una figura política, son los primeros que deben poner el ejemplo, de ahí que mal por la también excandidata de Morena a la gubernatura y bien por el agente de tránsito quién no dudó en aplicar el reglamento.

LLEGA EL AGUA A LOS CANALES

Con la liberación del agua de las presas al río Nazas y canales Sacramento y Santa Rosa-Tlahualilo, se inicia con los riegos de auxilio para las 53 mil hectáreas de la comarca lagunera, pero hay que resaltar que el agua que es vida, llega en la época de mayor calor en esta región, pues los termómetros ya registran hasta 37 grados a la sombra y los pronósticos para los próximos días es que se eleven y lleguen a los 40 grados, aunado a la sequía que azota no sólo a la laguna, sino a gran parte del país, pero en esta región, el hecho de que corra agua por los canales, representa un peligro latente, ya que habrá personas que quieran mitigar el intenso calor echándose un “chapuzón” con el riesgo de hasta perder la vida en el intento, es por ello que a pesar de que las autoridades municipales y estatales realicen un intenso operativo para evitar que la gente se introduzca al agua, hay quienes no acatarán las ordenes, por lo que el trabajo se redoblará, esperemos que no haya victimas mortales, pues el agua estará hasta finales de julio.