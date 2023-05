El Sol a Plomo

PROBLEMAS El inicio del ciclo agrícola 2023 inicia con varios conflictos, uno de ellos tiene más de 55 años y se trata de los ejidatarios de Graseros del municipio de Lerdo quienes reclaman el pago de unos 80 millones de pesos por las tierras que sus ancestros vendieron para la construcción de la presa Francisco Zarco Mateos, misma que ahora es parte muy importante del proyecto de Agua Saludable para la Laguna, pero también está otro conflicto, aunque este tiene que ver con el módulo de riego número X Macitas, aunque es un problema interno, en caso de no llegar a ponerse de acuerdo, puede crear problemas para muchos campesinos ya que tienen que ver alrededor de 15 ejidos. BASURA Como diría en los años 80’s el ecoloco, “mugre, basura”, ahora le añadimos, escombros, troncos, llantas, animales muertos y demás, siguen imperando en los canales de agua y esto es a causa de la falta de cultura de la limpiezas y respeto por parte de la ciudadanía, pues todo ese desperdicio no llega sólo a los canales Sacramento y Santa Rosa, Tlahualilo que pasan por los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, aunado a ello están las autoridades de Conagua en la Laguna, quienes como Poncio Pilatos ahora que estamos en cuaresma, se “lavan las manos” y le dejan el paquete a los municipios para que se encarguen de cuidar estos conductos de agua que dichos sea de paso, son del ámbito federal, pero más allá de echarse la bolita unos a otros, el cuidado y la limpieza de los espacios públicos es tarea de todos, ¿o qué no?. CANALES CON AGUA A partir de estos días se comenzará a ver los canales Sacramento y Santa Rosa-Tlahualilo con el agua rodada de las presas para anegar los más de 53 mil hectáreas en la comarca lagunera tras iniciar el ciclo agrícola 2023, aunque en este mes de marzo es riego de aniego y durará unos 25 días, los jóvenes y adultos no buscan meterse al agua, ya que aún está muy fría, pues las temperaturas en la laguna no son tan elevadas como en los meses de mayo a julio, sin embargo, los operativos de vigilancia para evitar que la gente se meta o lave sus autos en las orillas ya iniciaron por parte de las autoridades de Gómez Palacio y Lerdo, pues hay que recordar que no sólo por meterse a dar el clásico “chapuzón” arriesgan la vida, sino también por lavar el auto o la ropa, ya que un “resbalón”, sería un accidente que puede ser de fatales consecuencias, así es que hay que tener mucho cuidado y ¡aguas con el agua!. HABLANDO DE ACCIDENTES Lamentablemente y hasta la tarde del domingo 12 de marzo, no se tenía informes del joven que acudió a la presa Francisco Zarco, conocida como “Las Tórtolas”, en donde ocurrió la volcadura de una lancha, incidente ocurrido desde el pasado domingo 5 de marzo, ya una semana donde está una persona desaparecida, desde ese día personal de Protección Civil de Lerdo, inició la búsqueda pero pasaron las horas y al no tener buenos resultados, se comenzaron a sumar autoridades de la Oficina de Pesca del Estado de Durango; la presidencia municipal de Lerdo; Protección Civil en la entidad y los particulares de la Cooperativa de Pesca de la presa Francisco Zarco, Club Pirañas, Club Laguna Bass y demás prestadores de servicios, para tratar de dar con el paradero de un joven, esperemos que se tenga un pronto resultado.

Carlos Mendoza Rangel