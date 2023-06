El Sol a Plomo

CLARA Y CONTUNDENTE

Para conservar la paz y tranquilidad del municipio, luego de que la alcaldesa Lety Herrera en sesión de cabildo recalcó que hay funcionarios quienes atienden las inquietudes o inconformidades, pero mandó un mensaje claro y contundente luego de un intento de bloqueo por la carretera de Gregorio García a Tlahualilo, donde se cayeron unos postes de luz que dependen de la CFE, pues la gente del área rural se molestó y realizó el bloqueo en la carretera a lo que de inmediato se acudió a dialogar para que se retiraran, por lo que la presidenta municipal pidió a los regidores a que le ayuden, ya que no es la manera correcta de solicitar las cosa y a la vez advirtió que si vuelven a tomar una carretera, ya sea estatal, federal o municipal, se les va a detener, “Yo no tengo tregua con eso”, La gente está acostumbrada a tomar las calles y nos quieren tener como rehenes para solucionarles su problema cuando ese problema no es nuestro, ni es del gobierno del Estado, eso fue de la CFE, por lo que, aseguró, “No voy a permitir que Gómez Palacio seamos rehenes”, están advertidos.

CONTRASTES DE LA LAGUNA

Durante el domingo los municipios de Gómez Palacio y Lerdo de la laguna de Durango, estuvieron muy tranquilo, no así en la laguna de Coahuila, principalmente en el municipio de Torreón, ello se debió a la jornada electoral que vivió la entidad coahuilense en donde hubo mucha movilización, señalamientos, los videos en redes sociales no se hicieron esperar, pues lo que debe ser una fiesta democrática, donde la ciudadanía salga a votar y confiar para que sean respetados los resultados, lamentablemente no se ve así, ya que desde muy temprano en los municipios conurbados de la laguna de Coahuila, prevaleció entre partidos políticos las descalificaciones e insultos, lo que ocasiona el desencanto de la gente quienes sólo ven en la política circo, maroma y teatro.

CALOR Y MÁS CALOR

En años anteriores el calor a partir del 15 de mayo no daba tregua en la región lagunera, donde incluso se registraban temperaturas de 40 grados o un poco más y esto terminaba como para el 20 de junio, sin embargo, estos valores no se han registrado, bueno para estas fechas ya se tenían hasta 9 días con calor intenso y seco, pero ahora han llegado las lluvias, granizo y hasta ¡descenso en los termómetros!, lo que significa que el cambio climático está presente, pero para muchas personas, este fenómeno que está cambiando el clima en la laguna dicen que es benéfico, aunque para los especialistas es todo lo contrario, ya que el calor se puede extender o bien, cuando esté la temporada invernal, el frío puede no ser como debe ser sino, puede disminuir o aumentar y esto a qué nos lleva?, pues simple y sencillamente que habrá afectaciones, por ejemplo, en los cultivos, se puede optar por otros, además puede haber cambios desde las fechas de preparación de las tierras para combatir las plagas, hasta la siembra y cosechas, ¡tiempo al tiempo!.

VIUDOS PIDEN QUE VUELVAN LAS TARDES DE DANZÓN

Luego de que la pandemia por la Covid-19, afectó a muchas personas en su salud y eso orilló a los gobiernos a suprimir actividades, sobre todo las que tuvieran que ver con un contacto directo, tal como el baile, pero principalmente para los adultos mayores quienes fueron los más vulnerables, en el municipio de Lerdo, se tenían las famosas tardes de danzón en el parque Guadalupe Victoria, mismas que también dejaron de realizarse, pero en los últimos días, hay una gran insistencia para que nuevamente se tenga esta actividad, incluso el presidente Homero Martínez señaló, “Están con una gran insistencia los adultos mayores piden que regresen las tardes de Danzón, sobre todo los viudos son los más insistentes”, pero ya se analiza pues se cuenta todavía con el instructor y hay que regresarlo, ¡porque la gente quiere ver que agarra…para bailar!.