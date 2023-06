El Sol a Plomo

OTROS TIEMPOS

En el siglo pasado, o había respeto a la investidura presidencial o había mano dura en el manejo de la política en la que el mandatario nacional no permitía que los “aspirinos” al partido que pertenecía se movieran o anduvieran “destapándose” como posibles candidatos a la presidencia de la república, mucho menos un año antes, pues quien lo hiciera, cavaba su tumba política, pero ahora los tiempos cambian, hoy hasta les llaman las “corcholatas”, a quienes les dieron el “banderazo” para que arranquen su carrera rumbo al 2024, lo que bien puede ser que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador no tiene control en quienes tienen el “gusanito” que quieren ser el sucesor o de plano quiere desviar la atención de los mexicanos de los verdaderos problemas que aquejan al país y de los compromisos que hiciera hace 5 años y que no se han cumplido, tales como la salud, la violencia, entre otros, pero bueno, aún faltan 15 meses y medio para que concluya este sexenio.

HABRÁ 4T?

Si el país no está pacificado, no habrá cuarta transformación, según dicen los politólogos, quienes ahora señalan en forma contundente que en el rubro de salud, lamentablemente ha fracasado en este gobierno federal quien ha dicho y se sigue diciendo que México contará con un servicio de salud igual o mejor que Dinamarca y que muy probablemente se cumplirá a finales de este 2023, según la promesa que reiteraría meses atrás el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que sólo falta medio año para diciembre, pero téngalo por seguro amable lector que no se logrará, pues para empezar implementaron el Instituto de Salud para el bienestar “INSABI”, que después de 3 años, resultó ser un fracaso y no hay un nuevo programa o aunque lo hubiera, en 15 meses seguramente no resultará ser el mejor, y de la violencia en muchas partes del país ya ni hablamos, pues las cifras siguen en aumento y no se ve por dónde se pueda detener, aunque, obviamente todos queremos que se mejoren estos dos servicios para la tranquilidad de todos los mexicanos.

SIN DESCANSO

Quien en días pasados festejó su cumpleaños fue la Presidenta Municipal Leticia Herrera Ale, a quien le llegaron una gran cantidad de parabienes, felicitaciones que no se hicieron esperar de amigos, familiares, políticos, conocidos y ciudadanía en general, sin embargo, la primera autoridad de Gómez Palacio, no tuvo descanso y ha estado trabajando en mejorar las condiciones de vida de este municipio lagunero y generando la atracción de espacios de esparcimiento y diversión, prueba de ello es que cortó el listón inaugural de la feria del pueblo, aunado a ello, la gestión de más recursos para el municipio y la llegada de más inversión, de la cual está por iniciar una muy importante que en breve se dará a conocer a detalle, pero lo cierto es que cuando se quiere a unas localidad, no hay descanso, ¡enhorabuena!.

APAGONES

Con las altas temperaturas que se están registrando en la comarca lagunera, donde la ciudadanía obviamente para contrarrestar el calor intenso, enciende por más tiempo los aparatos de aire acondicionado, llámese de aire lavado o los climas, que al haber más demanda de energía eléctrica, puede ser que rebase al sistema eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad que en antaño era un servicio de calidad mundial, hoy en día deja mucho que desear, pues los apagones se están haciendo cada vez más presentes con el riesgo de que dañen los aparatos electrodomésticos, y quién cubre los daños?, pues el mismo usuario, pero sobre todo por el fuerte calor, que para contrarrestarlo se requiere de dichos aparatos, esperemos y durante esta temporada de calor, puedan resolverlo, al cabo el gobierno federal adquirió 13 plantas de generación eléctrica, una de ellas en la laguna.