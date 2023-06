El Sol a Plomo

CONCLUYE UNA ERA

Este jueves 15 de junio, último día de trabajo como director regional y de El Sol de Durango, licenciado Joaquín Martínez Garza donde estuvo durante cuatro décadas, llega al júbilo de su vida laboral y con ello terminará toda una era en el periodismo duranguense, pues la forma de trabajar en la época de los 80’s a la actual, es totalmente distinta, incluso el formato del periódico ha cambiado, pero también la forma de hacer periodismo, en la actualidad las redes sociales son las que prevalecen, aunque estuvo 20 años de reportero y luego 20 años como director de esta compañía periodística Decano del Periodismo Estatal, a pesar de las adversidades y cambios, mantuvo a la empresa siendo líder, ahora deja al periódico de la Organización Editorial Mexicana, de la cual durante su dirección supo consolidarla, la mantuvo fuerte, sólida, en la preferencia de los lectores, de ahí que sigue siendo líder, una vara muy alta, pero como en todo, los ciclos se cumplen y concluye esta gran era laboral, no queda más que desearle que se concreten sus nuevos proyectos en su nueva etapa, ¡enhorabuena! y muchas gracias al director y amigo.

¡¡NI MODO!!

Debido a que la comarca lagunera históricamente ha presentado temperaturas altas, donde la máxima había llegado a los 44.8 grados a la sombra, para el Secretario de Educación en el Estado, Guillermo Adame Calderón, no se modifican horarios en las escuelas del nivel básico en la laguna, pues según el funcionario ya están o estamos acostumbrados a estas temperaturas, aunque en los últimos días, los termómetros llegaron a los 45 grados, pero más allá de una simple “costumbre”, lo importante es cuidar la salud de todos y en este caso de los infantes que son los más vulnerables, pues por más costumbre que se tengan a estas temperaturas, se deben implementar acciones y no sólo recomendaciones como la no exposición a los rayos solares y consumir constantemente agua para estar hidratados, de lo cual todos sabemos, pero bueno, los laguneros ya estamos acostumbrados a las altas temperaturas y ni modo.

EMPRESA CONTAMINANTE

Una de las empresas en la región lagunera, específicamente en el municipio de Lerdo y que ha tenido constantes señalamientos por la contaminación ambiental que genera, es la empresa Cribisa, misma que anteriormente ha causado la manifestación de habitantes de varias colonias cercanas, debido a que emana una gran cantidad de polvo, ello por el corte de la piedra que realizan y que la nube de polvo se eleva varios kilómetros de altura y llega a caer en las colonias cercanas, de ahí que los vecinos se molestan porque no pueden lavar su ropa, ya que al colgarla para que se seque, nuevamente se ensucia por la cantidad de polvo y lo peor, para evitar que se meta dicho polvo en los hogares, los tienen que cerrar puertas y ventanas, pero ante la ola de calor que se presenta, no es viable cerrar las casas a menos de que se tengan climas, lo lamentable es que dicha empresa siga contaminando el medio ambiente con tanto polvo emanado de los cortes de piedra que hacen en el cerro y que cada vez la oquedad es mayor.

INFRINJEN LA LEY, PERO…

Aun no inician ni las precampañas rumbo a las elecciones presidenciales para el 2024 y los 6 interesados de la coalición integrada por Morena, PT y PVEM, intensifican sus visitas a los Estados y municipios para exponer sus intenciones de buscar la candidatura de esta coalición a la presidencia de México para el próximo año, de ahí que llevan una gran ventaja de los partidos de oposición, que ni se inmutan ni se acongojan, pues se mantienen al margen y esperan los tiempos para definir su método para que los interesados puedan alzar la mano, mientras los de Morena y sus aliados infringen la ley electoral y nadie hace nada, a ver qué pasa.