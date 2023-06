El Sol a Plomo

SIGUE INTENSO CALOR

Aun no llega la famosa canícula y la intensa ola de calor seguirá prolongándose al menos durante la presente semana, de ahí que hay que seguir extremando cuidados, sin embargo y a pesar de que el calor con valores por encima de los 40 grados seguirá durante esta semana, la siguiente y última semana de junio, se pronostican que los valores bajarán un poco, pero iniciando el mes de julio, en la primera decena comienza la canícula, que son alrededor de 40 días de calor prolongado, aunque para julio y agosto, se espera que los termómetros ya no alcancen ni rebasen los 40 grados en la región lagunera, pero el calor continuará, así es que, amable lector, prepárese porque aún seguirá el calor en los próximos dos meses siguientes… y aún hay quienes dicen que el calentamiento global es un invento o exageración!!!

ESTÁN PASANDO LA PRUEBA, PERO AÚN FALTA

Los que están pasando la prueba ante esta ola de calor en la región lagunera, donde los termómetros llegan hasta los 45 grados a la sombra, pero en exposición al sol los valores pueden llegar o rebasar los 50 grados, sin embargo, los sistemas de agua de Gómez Palacio y Lerdo, siendo Sideapa y Sapal, quienes han hecho su trabajo y abastecen del vital líquido a los habitantes de cada municipio, donde las quejas por la falta de agua es casi nula y en caso de que se llegue a presentar desabasto en algún sector, cuentan con pipas para que de inmediato se envíen y abastecer a la población, la tarea no es fácil, pues las altas temperaturas o la onda de calor que está afectando a varios estados del país, se pronostican que continuarán al menos unos 6 días más, es decir, que aún le falta para que baje este calor infernal.

CUÁL SERÁ MÁS EFICAZ??

A partir de los últimos días los diferentes partidos políticos y sus coaliciones ya comienzan a prepararse para el próximo proceso electoral que inicia en el mes de septiembre del presente año para enfilarse a las elecciones federales del 2024, sin embargo, se observan estrategias diferentes de las dos alianzas más conocidas, pues por un lado los del PRI-PAN-PRD quienes aún no emiten ni la convocatoria para elegir a su representante y candidato para la presidencia de la República, sí realiza acciones de fortaleza al interior y trabaja de abajo para arriba formando liderazgos para ir permeando de abajo hacia arriba, mientras que los de Morena-PT y PVEM, francamente van de arriba hacia abajo, pues cuentan con 6 “corcholatas” en franca promoción, pero los resultados de ambas estrategias los conoceremos después de la jornada electoral del próximo año.

CHAPULINEO O TRAICIONES!!!

En los próximos dos meses y medio y sobre todo en el último cuatrimestre del año se dará el “fenómeno” del “chapulineo” que no es más que una simple y llana traición, además el que traiciona una vez, traiciona más veces, pero todo será por los intereses personales y no de partidos, tal y como lo quieren hacer ver los políticos de los diferentes organismos, pero en un análisis a ojo de buen cubero, el partido político que ha sido más traicionado es el PRI, ya que muchos se fueron al partido en el poder que es Morena y para prueba un botón, pues en días pasados se presentó al “equipo de trabajo” para la región lagunera, de una de las 6 “corcholatas” morenistas y qué cree amable lector, la mayoría eran expriistas, pero esta malsana práctica continuará, ya que es de todos conocido que no ven por el interés ciudadano, sino el personal, ya que andan en busca de un “huesito” político que “roer”.