El Sol a Plomo

Y EL DIPUTADO FEDERAL DEL 02??

Tras esta contingencia por la intensa ola de calor en la comarca lagunera, donde se ven afectados los municipios que están en el semidesierto, desde Gómez Palacio, Mapimí y otros 8 municipios de la franja norte del Estado que integran el distrito 02 federal, en el que sus habitantes, principalmente los más necesitados son los que están padeciendo los estragos de las temperaturas que suben a más de 40 grados, pero aquí es cuando los legisladores federales deben dar cuenta de lo que hacen en el Congreso de la unión por ellos, en este caso Omar Castañeda González diputado federal que se salió el partido Morena y ahora es por Movimiento Ciudadano, pero más allá de las siglas de partido que es lo que menos le interesa a la gente, la pregunta es ¿y dónde está el legislador?, qué está haciendo para apoyar a sus representados?, ¿acaso se acordará de ellos en estos momentos de contingencia?, la respuesta es simple, No, ya que está más interesado en los trabajos partidistas del MC con miras al 2024.





Y LOS LOCALES??

También para los diputados locales de Morena de Gómez Palacio, donde hay 3 distritos, X que representa Alejandra del Valle; en el XI Ofelia Rentería y del XII Eduardo García, quienes seguramente están siguiendo las indicaciones de las autoridades de salud en el sentido de que no deben exponerse a los rayos solares, de ahí que prefieren estar en sus hogares u oficinas con el aparato del clima refrescándose, mientras que sus representados de cada distrito la sufren y no quiero decir que los legisladores tienen la solución para que se termine el intenso calor, sino que deben acudir con los más necesitados para apoyarlos y gestionar lo más necesario que ellos mismos requieran, pero lamentablemente y como es clásico de los legisladores de Morena quienes se desgarran las vestiduras diciendo que “primero los pobres”, pero en la realidad son los primeros que olvidan.





CFE DA MAL SERVICIO Y SIGUE HACIENDO SU “AGOSTO”

La intensa ola de calor está dejando en evidencia del NO buen servicio que ofrece la Comisión Federal de Electricidad, pues se ha visto rebasada por la gran demanda en el consumo de energía eléctrica, lo que ocasiona que constantemente haya apagones, se vaya la luz, lo que ocasiona la molestia de la ciudadanía por el mal servicio que ofrece la paraestatal, la misma que sigue haciendo su “agosto”, debido a que los recibos llegan puntuales y quien no cubra su pago puntualmente, al día siguiente de la fecha de vencimiento, ya está personal haciéndole el corte del suministro en su hogar, o bien, si de un bimestre a otro se dispara la cifra de consumo, habrá que pagarla, pues en CFE no aceptan ni dan la mínima oportunidad de que el usuario reclame o exponga su queja, pero si es todo lo contrario, como está pasando actualmente que ofrecen un mal servicio, hay cortes de energía eléctrica, ahí no hay reembolso ni compensación para el usuario, es decir, no le pierde aun y cuando de un mal servicio.





UNA BUENA Y OTRA …

Dos importantes noticias les comunicaré amable lector, la buena es que la intensa ola de calor ya va a terminar, pues se espera que para este fin de semana concluya, pero la otra noticia y que no es tan alentadora es que ya inició la temporada de verano y en unas dos semanas llega la canícula que significa “calor de perros”, de ahí que hay que seguir extremando medidas de precaución porque el calor continuará, aunque los pronósticos dicen que bajará unos 2 a 4 grados en las próximas semanas, esperemos y mientras diremos salud con agua.